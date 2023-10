La exportación de bebidas alcohólicas entre enero y agosto último superaron los US$ 7 millones 774 mil, siendo el pisco el más importante al sumar US$ 4 millones 559 mil y representar el 58.6% del total, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

De acuerdo con la presidenta del Comité de Pisco & otras bebidas alcohólicas del gremio, Carmen Robatty de Moquillaza, el mercado internacional también solicitó aguardiente (US$ 1 millón 444 mil), ron (US$ 1 millón 128 mil) y vino (US$ 642 mil 038), los cuales lograron participaciones de 18.6%, 14.5% y 8.3%, respectivamente.

La vocera resaltó la importancia de promover la oferta nacional, en especial en fechas festivas como el Día de la Canción Criolla, Halloween y muy pronto Navidad y Año Nuevo. “Las bodegas y empresas desarrollan varias estrategias a fin de fortalecerse y seguir diversificando su portafolio de productos”, dijo.

Detalló que varias bodegas impulsan el enoturismo, visitas a zonas vitivinícolas para conocer la historia y el proceso productivo de los vinos; y alianzas con otras empresas a fin de promover la cata y el maridaje (acompañamiento con postres y platillos de la deliciosa gastronomía peruana) y llegar a más consumidores que buscan vivir nuevas experiencias.

Cifras

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, a agosto, los despachos de pisco al mundo superaron los US$ 4 millones 559 mil y fue solicitado principalmente por EE.UU. (US$ 1 millón 487 mil) con una concentración de 33% del total. Otros fueron España (US$ 492 mil 366), Bélgica (US$ 431 mil 096), Países Bajos (US$ 420 mil 240) y Francia (US$ 246 mil 969).

Los envíos de aguardiente sumaron US$ 1 millón 444 mil. Chile ocupó el lugar N° 1 con una participación de 97.1%. También lo pidieron, aunque de forma mínima, Colombia, EE.UU., Francia y Aruba.

La exportación de ron alcanzó el US$ 1 millón 128 mil. Países Bajos (US$ 402 mil 663) se convirtió en el mercado líder con una concentración de 37% del total. Otros que ocuparon las 5 primeras posiciones fueron Colombia. Ecuador, EE.UU. y Chile.

Los despachos de vino peruano, entre enero y agosto, ascendieron a US$ 642 mil 038 y su destino más importante fue EE.UU. con una participación de 61%. También destacaron por su monto FOB Francia, Reino Unido, Japón y España.

Las empresas exportadoras líderes de pisco, aguardientes, ron y vino –entre enero y agosto– fueron Bodega San Isidro, Bodegas y Viñedos Tabernero, Cartavio Rum Company y Santiago Queirolo.