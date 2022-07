Doe Run Perú: Subastarán activos de mina Cobriza con precio base de US$ 19,6 millones

Consultores A-1 S.A.C., empresa liquidadora de los activos de Doe Run S.R.L., anunció la convocatoria a subasta pública extrajudicial de los activos que conforman la Unidad Minera Cobriza (UMC), conformada por concesiones mineras (59), inmuebles, maquinaria, equipos y vehículos, entre otros detallados en las bases.

A través de un aviso publicado en el diario oficial El Peruano, informó que el precio base de la subasta será de US$ 19,60 millones, tendrá como martillero público a Carina Georgina Vargas Malqui, y el acto será presenciado por el notario de Lima Ruben Soldevilla Gala. La subasta se celebrará el 26 de julio a las 16:00 horas en el Edificio Capital Golf de Surco.

Para participar en la subasta se deberá haber adquirido las bases y entregar al martillero público en calidad de oblaje, un cheque de gerencia no negociable a nombre de Doe Run Perú S.R.L, por un monto no menor a US$ 1,96 millones.

“Consultores A-1 cumplió con lo anunciado días antes, recurrir a otra vía en virtud de la ley concursal y el convenio de liquidación que está vigente, con el objetivo de cumplir con el pago de la deuda de los ex trabajadores de Doe Run y atraer la inversión que urge para reactivar la operación minera, que también beneficiará a seis comunidades campesinas y cinco anexos ubicados en el distrito de San Pedro de Coris, en Huancavelica”, apuntó la liquidadora.