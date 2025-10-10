La Asociación Empresarial Gamarra Perú instó a establecer un gobierno de transición, tras la vacancia de Dina Boluarte, que ayude a salir de la incertidumbre y brinde soluciones inmediatas a los numerosos problemas que afectan al Perú, principalmente, la inseguridad.

Mediante un comunicado los gremios de Gamarra solicitaron que los diversos partidos políticos “depongan sus apetitos personales e intereses electorales en bien del país”.

“Es menester que las fuerzas políticas depongan sus apetitos personales e intereses electorales en bien del país. De tal manera, que se encuentren salidas democráticas y constitucionales a la profunda crisis política y se establezca, de manera urgente, un gobierno de transición que ayude a salir de la incertidumbre y brinde soluciones inmediatas a los numerosos problemas que afectan al Perú, principalmente, la inseguridad de la que somos víctimas, sobre todo, los emprendedores”, indicaron.

La Asociación Empresarial Gamarra Perú remarcó que las organizaciones criminales amenazan todo el desarrollo conseguido en los últimos años. “A través de la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos, no solo generan un clima de inseguridad, sino que, además, perjudica directamente el crecimiento del país”, agregó.

Los gremios señalaron que en Gamarra, las mafias se disputan el control de dameros para cobrar cupos y extorsionar a los comerciantes formales. “Aportamos más de S/1000 millones anuales al fisco. ¿No merecemos acaso que el Estado nos garantice la seguridad para poder desarrollar nuestras actividades económicas y productivas?”.

La crisis política, social y de inseguridad se da a puertas del inicio de la campaña navideña, la más importante para los sectores productivos y los emprendedores del país, y que solo para Gamarra significa al menos S/3 mil millones. Perderla significaría que 40 mil mypes quiebren.

“Desde Gamarra, los micro y pequeños empresarios, que siempre hemos luchado en contra de la inseguridad y el crimen organizado, nos mantendremos atentos y no desmayaremos en la construcción de una sociedad segura, ordenada y con oportunidades para todos”, finalizaron.