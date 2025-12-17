Los movimientos estratégicos en el sector de la construcción continúan a pocas semanas del cierre de 2025. A la reciente adquisición de Cementos Pacasmayo por parte de la multinacional suiza Holcim, se suma ahora un nuevo anuncio del Grupo Gloria, que informó sobre la firma de un contrato de compraventa para ingresar al capital de Cemix Ecuador.

Mediante un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Leche Gloria comunicó que sus accionistas informaron la suscripción de un contrato de compraventa de acciones entre Casaracra —empresa vinculada y subsidiaria de Cementos Yura— y la vendedora Breithorn LLC, compañía constituida en Texas, Estados Unidos. El acuerdo fue firmado la tarde de hoy.

La operación contempla, previo cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, la adquisición del 55,0002% del capital social de Cemix Ecuador, empresa domiciliada en Ecuador dedicada a la producción y comercialización de materiales para acabados de la construcción. Asimismo, el contrato considera la suscripción de otros acuerdos vinculados a la operatividad de la compañía.

Según lo informado, el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones establecidas en el contrato, entre ellas la obtención de la autorización de la Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador. El Grupo Gloria indicó que comunicará oportunamente al mercado el cumplimiento de dichas condiciones, así como el cierre de la operación y la toma de control por parte de Casaracra.

En cuanto al valor de la transacción, se precisó que la contraprestación será determinada al momento del cierre, de acuerdo con las fórmulas y condiciones previstas en el contrato, y estará sujeta a un ajuste de precio posterior, una práctica habitual en este tipo de operaciones corporativas.

No es la primera incursión del Grupo Gloria en el mercado ecuatoriano a través de Casaracra. En octubre de 2015, la empresa adquirió el 61,79% de la participación accionaria de Unión Cementera Nacional (UCEM), participación que posteriormente se incrementó hasta alcanzar el 96,58%.

¿Quién es Cemix Ecuador?

Hasta que se concrete la operación anunciada, Cemix Ecuador forma parte del grupo Cemix, titular de la marca del mismo nombre. La compañía pertenecía originalmente al Grupo Ovniver, que fue posteriormente adquirido por la multinacional francesa Saint-Gobain.

En la actualidad, Cemix Ecuador se dedica al desarrollo y comercialización de soluciones para la construcción, con un portafolio que incluye morteros, aplanados y concretos estampados. Cabe recordar que en 2024 Saint-Gobain anunció un acuerdo para adquirir Ovniver Group —propietario de la marca Cemix— por aproximadamente US$ 815 millones, operación que se completó a inicios de 2025.