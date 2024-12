La inseguridad y violencia son las preocupaciones principales de los hogares peruanos de cara al 2025, de acuerdo al último estudio de la División Worldpanel de la consultora empresarial Kantar.

Según el estudio, en segundo lugar queda el aumento de precios e inflación que lideraron el ranking los últimos años. Completan el Top 5 de preocupaciones de los hogares, la economía familiar (3), la salud y estado físico (4), y la corrupción (5).

“Llama la atención que, a diferencia de los resultados del año pasado, también salen de la lista de temas prioritarios a observar, una potencial crisis económica global y las catástrofes naturales, que habían ocupado la tercera y quinta posición”, sostuvo el informe de Kantar.

¿Cuánto preocupa la inseguridad a los peruanos?

De acuerdo con los datos recabados por Kantar bajo modelo de respuestas múltiples, un 78% de los hogares señaló que esta es su principal preocupación; mientras un 73% apunta al aumento de precios e inflación; un 53% está preocupado por su economía familiar; un 47% por su salud; y un 38% por la corrupción.

Otras preocupaciones que aparecen en el estudio son: la educación que reciben nuestros hijos (33%); no poder pagar las deudas (29%); una crisis política y social (28%); catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o el fenómeno del niño (28%); no poder comprar productos de la canasta básica familiar (27%); perder el trabajo o no poder conseguir empleo (27%); y poder generar mayores ingresos (23%).

Por otro lado, para un mejor análisis, la información de Kantar también considera las diferencias de preocupaciones por regiones. Así tenemos que la preocupación por la inseguridad, el aumento de los precios, y la economía familiar son transversales a todas las regiones y lideran el ranking; excepto en la región Sur, donde la inflación es la principal preocupación para un 76%.

En tanto, por niveles socioeconómicos, podemos observar que el aumento de los precios encabeza las preocupaciones en los hogares del NSE E (74%). Cabe destacar también que la inseguridad preocupa a un 87% de la población en el sector AB, casi 9 de cada 10 personas.