Noventa años después de su creación, la televisión no pierde vigencia. Así lo demuestra un reciente estudio de TGI de Kantar IBOPE Media que reveló que el 98% de los peruanos ve televisión a través de un aparato convencional o Smart TV. Precisamente, el paso acelerado con el que la tecnología ha ingresado a los medios no ha perjudicado la audiencia. Por el contrario, ha abierto la puerta a nuevos servicios, no sin antes adaptarse a esas plataformas.

En el Perú, el 76% de las personas cuenta con TV y smartphone, mientras que más de la mitad de ellos tienen al menos tres pantallas en sus hogares. Además, el 44% de los usuarios regulares de internet afirmaron estar suscritos a servicios de streaming, donde consumen o descargan contenidos audiovisuales conectados a una red.

Es por ello que la televisión también ha encontrado en Facebook, Instagram y Twitter canales que actúan como altavoz de sus contenidos. No en vano en lo que va del año, el 66% de los comentarios en plataformas sociales fueron sobre programas relacionados al género deportivo. Solo durante la clausura de los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019 se generaron más de 3 millones de impresiones y 52 mil publicaciones en Twitter, de acuerdo a Kantar Social TV Ratings.

Otro hallazgo destacado es que la TV está manteniendo su esencia: entretener e informar. De esa forma, más del 65% de los peruanos consume dicho medio por estos motivos, y los contenidos preferidos están relacionados, principalmente, a programas de entretenimiento como talk shows y eventos futbolísticos. Sobre ello, un reciente estudio del TGI Latina indicó que Perú fue el país con mayor sintonización de la Copa América 2019 en toda la región alcanzando a un 64% de peruanos.

Por último, la publicidad tiene bastante presencia en diversas transmisiones y lejos de hostigar, un 33% de usuarios encuestados comenta que no les incomoda en lo absoluto. Por lo que la medición de la publicidad seguirá evolucionando en función a las nuevas tecnologías que vengan apareciendo.