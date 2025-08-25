El Estudio de Satisfacción de Clientes Inmobiliarios 2025 (enero-agosto), realizado por Best Place to Live sobre 51 proyectos en Lima y Arequipa, reveló que la percepción del comprador se mantiene en niveles similares al año anterior, aunque con mayores exigencias al ampliarse el universo de medición respecto al 2024.

Perfil del consumidor

El estudio también presenta una radiografía del comprador actual. Los millennials representan el 48% de las adquisiciones, seguidos por la Generación X (33%), mientras que centennials y baby boomers completan el 10% y 9%, respectivamente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El 61% compra vivienda principal, un 29% adquiere inmuebles como inversión y un 9% busca una segunda vivienda. Respecto a su situación previa, un 35% eran arrendatarios, un 29% vivía con sus padres y un 25% ya era propietario, lo que muestra una consolidación progresiva del acceso a la vivienda.

Entre quienes compraron vivienda principal, un 35% tiene mascota y el 51% posee automóvil, variables que también influyen en el diseño de proyectos residenciales. “Un dato relevante es el peso de los arrendatarios que pasan a ser propietarios, que hoy representan más de un tercio de las compras. Este cambio evidencia que el arriendo sigue siendo una etapa intermedia importante, pero también que existe una transición hacia la vivienda propia en segmentos jóvenes del mercado”, comentó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

Indicador de Satisfacción Neta Global

El indicador de Satisfacción Neta Global (SNG) se mantiene en 47% en 2025, sin variaciones respecto al 2024. En tanto, la satisfacción general, que mide la percepción tal cual la declara el cliente, pasó de 35% a 19% en este año, resultado que refleja una evaluación más amplia y detallada de la experiencia inmobiliaria.

La pre entrega continúa siendo la etapa mejor calificada, con un 58% de satisfacción, mientras que las áreas comunes alcanzan un 42%, manteniéndose en niveles similares al año pasado.

En la gestión comercial, los compradores destacan el acompañamiento en sala de pilotos (72%) y la cordialidad del equipo (70%) como los factores más valorados.

En contraste, la postventa se mantiene como la etapa con mayores retos: pasó de 23% en 2024 a 18% en 2025. Dentro de esta categoría, las reparaciones obtuvieron un 47%, pero aspectos como la rapidez de atención y el cumplimiento de plazos continúan en niveles bajos.

“Los resultados muestran que el sector mantiene fortalezas en las etapas iniciales de la relación con el cliente, pero aún debe trabajar en los procesos posteriores para consolidar confianza en el largo plazo”, señaló Pasache.