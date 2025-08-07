Mirko Astudillo Cornejo es designado como nuevo director general de CBC Perú. Foto: GEC.
Redacción EC
Mirko Astudillo Cornejo es el nuevo director general de cbc Perú, empresa embotelladora del portafolio de .

Astudillo Cornejo es administrador de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú con un MBA de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de consumo masivo, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica.

Antes de asumir la dirección general de CBC Perú, Mirko Astudillo se desempeñó como gerente general de la región Sur Andina de PepsiCo Alimentos.

CBC Perú ofrece también una variada gama de productos de la canasta básica y de bienestar.

