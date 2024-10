A raíz del paro que se realiza hoy 23 de octubre, diversos gremios empresariales han emitido un pronunciamiento sobre la inseguridad y aunque en algunos casos no acatarán el paro, respetan el derecho a la protesta. Uno de ellos es Perucámara, que concentra a las 49 cámaras de comercio del país y otras 19 binacionales.

Su presidente Oscar Zapata Alcázar , considera que hay “ineficacia del gobierno para combatir la inseguridad”. Zapata explica que algunos asociados se han unido al paro, pero de manera parcial. “Debo aclarar que quienes no hayan parado, no significa que no les preocupe la inseguridad o apoyen al Gobierno”, recalca.

Zapata Alcázar le pidió al gobierno al Ejecutivo que adopte un papel más activo para luchar contra la inseguridad, así como se hizo con el terrorismo. Para él, la estrategia debe estar de la mano con el uso de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional.

“Así como se encaró y derrotó al terrorismo hace más de 30 años, que se privilegie el uso de la inteligencia y que la Policía Nacional cuente con un decidido apoyo político y presupuestal. En este Gobierno los ministros del Interior cambian como el clima, agudizando la situación de inestabilidad que caracteriza a este sector”, refirió.