PepsiCo inauguró un nuevo mega centro logístico ubicado en el Callao. La infraestructura que demandó una inversión de US$59 millones y busca fortalecer su red logística en el país. El proyecto permitirá modernizar los procesos de almacenamiento, abastecimiento y distribución, integrando las distintas etapas de la operación para atender las necesidades de sus clientes y consumidores.

El nuevo centro de distribución cuenta con cerca de 24.000 m², 29 muelles de carga y 18.560 posiciones de almacenamiento. También incorpora plataformas especializadas para optimizar los flujos de ingreso y salida de productos, mejorar la trazabilidad y reforzar la seguridad y eficiencia de las operaciones.

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el Perú y nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestra operación en el país. El proyecto nos permite contar con infraestructura moderna, mayor capacidad y procesos más eficientes para responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores”, señaló Francisco Díaz, gerente general de PepsiCo Alimentos Perú.

Mayor capacidad de almacenamiento y distribución

La infraestructura permitirá incrementar aproximadamente 43% la capacidad de inventario de producto terminado y 42% la capacidad de inventario de materias primas. Con ello, la compañía busca contar con mayor flexibilidad frente a temporadas de alta demanda, campañas comerciales y variaciones del mercado.

PepsiCo inauguró un nuevo mega centro logístico ubicado en el Callao. La infraestructura que demandó una inversión de US$59 millones y busca fortalecer su red logística en el país.

El mega centro también permitirá consolidar procesos que anteriormente se gestionaban desde distintos puntos, fortaleciendo la coordinación de las áreas de abastecimiento, producción, inventarios, logística y distribución. La ampliación de posiciones de almacenamiento, junto con los nuevos muelles y una organización de los flujos internos, apunta a mejorar los tiempos de respuesta, la trazabilidad y el nivel de servicio.

Trabajo con productores locales

La nueva infraestructura forma parte de una cadena que conecta a productores locales, producción, logística y puntos de venta. PepsiCo trabaja con productores locales y adquiere insumos agrícolas peruanos como papa, maíz y camote, utilizados en productos de marcas como Lay’s, Doritos, Cheetos y Piqueo Snax.

Durante la construcción del proyecto se generaron más de 1.000 empleos directos e indirectos. En su etapa operativa, el centro continuará generando actividad económica mediante servicios asociados al transporte, mantenimiento, seguridad y otros proveedores vinculados con la cadena logística.

El centro también incorpora soluciones orientadas a un uso más eficiente de los recursos, como iluminación LED, sistemas de bajo consumo energético, recolección de aguas pluviales para riego, tratamiento de aguas residuales y materiales de menor huella de carbono. Además, cuenta con las certificaciones ambientales EDGE y LEED, convirtiéndose, según PepsiCo, en el único almacén del país con ambas certificaciones.

Con la puesta en marcha del proyecto, PepsiCo busca fortalecer una operación más integrada y resiliente, conectando el agro peruano, la producción local y los puntos de venta en el país. La iniciativa forma parte de PepsiCo Positive (pep+), estrategia global de crecimiento sostenible de la compañía.