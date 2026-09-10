PepsiCo inauguró un nuevo mega centro logístico ubicado en el Callao. La infraestructura que demandó una inversión de US$59 millones y busca fortalecer su red logística en el país.
PepsiCo inauguró un nuevo mega centro logístico ubicado en el Callao. La infraestructura que demandó una inversión de US$59 millones y busca fortalecer su red logística en el país.
Por Redacción EC

PepsiCo inauguró un nuevo mega centro logístico ubicado en el Callao. La infraestructura que demandó una inversión de US$59 millones y busca fortalecer su red logística en el país. El proyecto permitirá modernizar los procesos de almacenamiento, abastecimiento y distribución, integrando las distintas etapas de la operación para atender las necesidades de sus clientes y consumidores.

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