A través de ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), proyecta adjudicar cuatro iniciativas mediante la modalidad de Proyectos en Activos entre el 2025 y 2027, que permitirán activar más de US$3.500 millones en inversiones, sobre todo en los sectores minero e inmobiliario.

¿En qué consiste el mecanismo de Proyectos en Activos? Según explica la entidad, se trata de una herramienta clave para poner en valor bienes públicos, atraer capital privado y generar desarrollo económico sostenible sin comprometer recursos fiscales.

Un hito clave de esta proyección se concretó con la adjudicación del Parque Industrial de Ancón (PIA) al Consorcio Junefield Ancón Industrial Park. Este proyecto demandará una inversión superior a US$1.200 millones y se perfila como uno de los complejos industriales y logísticos más importantes del país, generando más de 120.000 empleos de calidad.

El PIA permitirá consolidar un corredor logístico y productivo estratégico que articulará el Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el parque industrial y el Puerto de Chancay, fortaleciendo la competitividad del país y su integración a los mercados internacionales.

Los detalles del proyecto

Este se desarrollará sobre un área total de 1338,22 hectáreas, de las cuales el 53,49% corresponde a suelo urbanizable, e incluirá zonas industriales, empresariales, comerciales, de innovación tecnológica (I+D), áreas de recreación pública, servicios complementarios y un moderno truck center, bajo un enfoque de desarrollo ordenado y sostenible.

La buena pro del Contrato de Opción de Compraventa con Compromiso de Inversión se otorgó tras una oferta de US$180,6 millones, más de tres veces el precio base.

Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec / Mario Zapata N.

“Estamos construyendo polos de desarrollo que ordenan el crecimiento urbano, generan empleo de calidad y elevan la competitividad del país”, enfatizó la ministra Denisse Miralles, titular de la cartera de Economía y Finanzas.

¿Cuáles son los otros proyectos en cartera?

Además del Parque Industrial de Ancón, ProInversión tiene en cartera tres iniciativas adicionales. En 2026, se prevé la adjudicación del proyecto Proyectos en Activos Sechura, con una inversión estimada de US$2.157 millones.

Para el 2027, se proyecta la adjudicación del IPPA Parque 23, proyecto de vivienda social del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una inversión aproximada de US$186 millones, y del Centro Comercial El Pinar, en Independencia (Huaraz), con una inversión cercana a US$16 millones, que impactaría a más de 190 mil ciudadanos.

Además, ProInversión ha identificado 186 oportunidades de inversión mediante Proyectos en Activos, por más de S/8.000 millones, que abarcan proyectos comerciales, turísticos, energéticos, culturales, deportivos y de vivienda social.