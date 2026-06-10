Resumen

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Asvim Asencios ,trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4020 y máximo de S/3,425. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Asvim Asencios ,trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4020 y máximo de S/3,425. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión de hoy en S/3,4100, nivel superior al cierre previo de S/3,390. La escalada geopolítica entre Estados Unidos e Irán dominó el sentimiento de mercado, impulsando el petróleo y provocando ventas en renta variable, especialmente en el sector tecnológico.

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