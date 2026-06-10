El precio del dólar cerró la sesión de hoy en S/3,4100, nivel superior al cierre previo de S/3,390. La escalada geopolítica entre Estados Unidos e Irán dominó el sentimiento de mercado, impulsando el petróleo y provocando ventas en renta variable, especialmente en el sector tecnológico.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, este entorno favoreció una mayor demanda por activos refugio, con el dólar a nivel global cerrando casi sin cambios.

“Tras la apertura por encima del cierre previo, observamos mayor oferta interbancaria en las negociaciones posteriores a las 9:00 a.m. Este escenario se dio conforme al avance de la candidata Keiko Fujimori en el conteo de votos”, explicó el especialista.

Huayta agregó que estos flujos hicieron retroceder al dólar desde S/3,4230 hasta S/3,403 hacia el mediodía. Asimismo, indicó que, con el escrutinio al 97,8% y una diferencia mínima entre los candidatos, diversas instituciones financieras locales han comenzado a incorporar en sus escenarios una eventual victoria de Keiko Fujimori. Durante la jornada, el tipo de cambio registró un rango de volatilidad entre S/3,4020 y S/3,4250.

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Por su parte, Asvim Asencios ,trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar tuvo movimientos mixtos y estuvo presionado fuertemente a la baja por oferta de bancos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4020 y máximo de S/3,425.

Además, en el mercado se negociaron US$240 millones a un precio promedio de S/3,4158. En el ámbito local, la confianza empresarial se moderó en mayo, con solo 14 de 18 indicadores manteniéndose en terreno optimista, el nivel más bajo del año.

Aunque mejoraron las expectativas de inversión, contratación y demanda, persiste una mayor cautela empresarial, especialmente en las perspectivas de corto plazo sobre la economía y el sector. Mientras que el DXY cotizó en 99.905.