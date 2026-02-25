Resumen

El dólar abrió la jornada de hoy en S/3,36. Foto: Andina.
El precio del dólar al cierre del miércoles 25 de febrero es de S/3,356, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

