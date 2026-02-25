Resumen

En caso los usuarios cuenten con reservas para excursiones, pero han tenido que suspenderse por seguridad, el proveedor debe ofrecer la opción de reprogramar el servicio o devolver el dinero. Foto: MTC.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que los consumidores tienen derecho a reprogramar viajes ante emergencias climáticas y a recibir atención médica inmediata.

