El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que los consumidores tienen derecho a reprogramar viajes ante emergencias climáticas y a recibir atención médica inmediata.

“Sus derechos como consumidores se mantienen vigentes para proteger su salud, seguridad y economía”, enfatizó el ente supervisor. Además, la entidad señaló que, situaciones de grave riesgo de la salud de las personas, los establecimientos de salud deben brindar atención inmediata sin exigir pagos previos ni documentos de identidad mientras dure la emergencia.

Asimismo, respecto a los servicios de agua y luz, las empresas no podrán cobrar por periodos donde el suministro no fue recibido y deberán compensar interrupciones injustificadas en los recibos del mes siguiente.

Indecopi también precisó que, quienes cuentan con reservas para excursiones o paquetes turísticos, pero que han tenido que ser suspendidos por seguridad, el proveedor debe ofrecerle la opción de reprogramar el servicio o gestionar la devolución total de su dinero.

En caso de que no haya un acuerdo, los ciudadanos pueden usar el Libro de Reclamaciones o acudir directamente a la institución, que reiteró que todo usuario de transporte nacional, tanto terrestre como aéreo, tiene derecho a postergar su viaje o transferir la titularidad de su pasaje a otra persona. Para ello, deberá realizar el trámite con al menos 24 horas de anticipación.

Asimismo, están obligadas a informar oportunamente sobre las razones de cualquier retraso o cancelación, así como el tiempo estimado de espera.