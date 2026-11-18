Con la finalidad de incorporar lineamientos acordes con las prácticas actuales de mercado y de la experiencia obtenida en su labor de supervisión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó, mediante Resolución N.° 02742 - 2026, la modificación del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero.

El objetivo es fortalecer la transparencia en la oferta de servicios financieros y establecer condiciones que favorezcan el acceso de los usuarios a estos servicios.

Con los cambios, las entidades financieras que ofrezcan planes que agrupen servicios financieros y no financieros deberán contar también con una opción libre de costo e informar sobre su existencia antes de que el usuario contrate cualquier plan.

Asimismo, deberán detallar los servicios financieros incluidos, así como los límites y condiciones aplicables, cuando corresponda.

La modificación también establece que los servicios comprendidos en un plan no estarán sujetos al cobro de comisiones individuales adicionales, siempre que se mantengan dentro de los límites y condiciones establecidos. De esta manera, se busca que los usuarios conozcan las prestaciones que reciben y los cargos asociados, y puedan tomar decisiones informadas al contratar estos servicios.

Asimismo, se actualiza la descripción de la comisión por membresía anual de las tarjetas de crédito, precisando que esta puede comprender tanto servicios financieros brindados por las marcas de tarjetas, como la reposición de tarjetas y la disposición de efectivo de emergencia en el extranjero, como servicios no financieros vinculados a programas de fidelidad y otros beneficios.

La SBS informó que la resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Cabe precisar que las entidades financieras cuentan con un plazo de 180 días calendario, contado desde esa fecha, para adecuarse a las nuevas disposiciones.