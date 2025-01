La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, luego de seis años desde el inicio de la supervisión del sistema cooperativo peruano, ha dado paso a una fase de consolidación. Así lo ha comentado Óscar Basso, actual superintendente adjunto de cooperativas de la SBS.

Desde el 2019, el regulador ejecutó inicialmente un proceso de registro de las cooperativas lo cual permitió identificar un universo de 445 instituciones. Tras la disolución de las instituciones que incurrían en causales como inactividad o pérdida de patrimonio, el universo de cooperativas llegó a 242.

Cabe señalar que a la fecha -y como parte de la gradualidad en la supervisión- aún existen disposiciones que todavía no han sido implementadas en su totalidad. Es el caso de las provisiones, que son los resguardos de la institución por efecto de los créditos que otorgan. Según Basso, esto aún se mantendrá bajo un esquema escalonado.

“Al día de hoy, las cooperativas chicas y medianas llegarán al 100% de lo que le corresponde al final del 2027. Mientras que las medianas, medianas grandes y grandes cooperativas llegarán a finales del 2026. Todavía hay un cronograma de gradualidad. No se está aplicando todo”, refirió el superintendente adjunto.

Situación similar se da con la capacidad de las cooperativas de medir y mitigar sus niveles de riesgo. “Recién en esta nueva etapa comenzará una regulación que busque que las cooperativas con viabilidad puedan mitigar los riesgos que enfrentan” , refirió.

El dato Cooperativas intervenidas en el 2024 Según Basso, en el 2024 y en lo que va del 2025 la SBS ha intervenido a 42 cooperativas de ahorro y crédito.

Sin perjuicio de ello, Basso señaló que desde este año el sistema cooperativo ha llegado a un estado de estabilización. A partir del 2025 pasará a una etapa de consolidación. “Estas cooperativas, que entendemos tienen viabilidad de mediano y largo plazo, se robustezcan y crezcan sanamente. Además, sería ideal que estas cooperativas -que tienen sentido de comunión entre sus socios- tengan ese mismo sentido entre las mismas cooperativas. Instituciones que entren a una fusión que les de mayor masa crítica y ganen economía de escala”, señaló Basso y dijo que ello dependerá de la iniciativa de las instituciones.

Para dichos procesos de fusión, la SBS no interviene dado que se trata de una iniciativa de privados. Sin embargo, Basso considera que el regulador podría emitir directivas internas de la SBS para evaluar estos procesos de fusión. El objetivo es que las cooperativas en una buena situación absorban a aquellas que no, y no al revés.

El dato La labor para mejorar la gobernanza Uno de los desafíos importantes en el sistema cooperativo es la correcta elección de sus miembros. Basso dijo que este es un seguimiento que el regulador hace constantemente. "Nosotros en la SBS tenemos criterios de idoneidad técnica y moral. Estamos chequeando permanentemente quiénes son los miembros del consejo directivo para evaluar si tienen la idoneidad adecuada. En el caso de los gerentes, ademas de la idoneidad moral, evaluamos la idoneidad técnica", dijo. En línea con ello, la SBS también realiza una labor de educación.

En esta etapa también incluirá, a partir de febrero, el inicio del Fondo de Seguro de Depósito [FDS] Cooperativo que, si bien aún tiene dos años de acumulación de recursos y está en crecimiento, permite hoy salvaguardar buena parte de los depósitos de los socios cooperativistas. “Con los montos que se asignaron [a cada una de las cooperativas para el FDS Cooperativo] de S/5.000 para las pequeñas cooperativas y S/10.000 para las grandes, se podía cubrir buena parte de los depósitos de las cooperativas”, indicó.

Basso detalló que hacia febrero el regulador debería publicar la lista de entidades que han contribuido oportunamente al FDS para conocimiento de sus socios.