Este sábado 16 de octubre se celebrará una nueva edición de TEDxTukuy, donde distintos expositores compartirán sus ideas a través de las charlas que se dictarán vía online. Aunque es sabido que no se revelan los nombres de los expositores, la pandemia ha puesto sobre la mesa algunos temas.

Teniendo en cuenta el contexto, TEDxTukuy hace énfasis al señalar que incluso en momentos difíciles, existen personas en el Perú “haciendo que lo imposible pueda ser posible”. Conversamos con Michael Barclay, su director, para conocer más sobre cómo ha cambiado la dinámica del evento a raíz de la pandemia del COVID-19.

—¿Cómo ha trabajado TEDxTukuy desde su lanzamiento en Perú?

Durante 12 años hemos intentado contar con diversidad de temas. Tuvimos de todo: un físico de fusión nuclear, el ministro de Educación y el emprendedor social que está construyendo una biblioteca para promover la lectura. Algo que creo que es particular es que al ser variado, buscamos temas que no tienen muchas plataformas. Es decir, realizamos este esfuerzo para que se pueda descubrir aquello que no se va a escuchar en otros contextos. Vamos a las universidades y a diversas instituciones buscando a quien está haciendo algo especial, algo único en lo que la persona, realmente, sea la mejor. Si no está en el país, está en el mundo. Buscamos en todos lados, no tenemos restricción de fuentes. Y, sale bien y funciona. Terminas encontrando que en la ciudad hay gente espectacular haciendo cosas que no pensabas, solo que son de bajo perfil, tienen públicos distintos o nichos muy particulares.

La otra particularidad es que nos importa que el contenido sea bueno. Eso significa que nos dediquemos a que cada charla esté bien desarrollada: hacemos guiones y ensayos para que la mejor persona también lo cuente de la mejor forma posible. Nos sentamos juntos, hacemos un guion y una nueva acción. [Y luego] otra versión. Otra nueva versión; y después ensayamos con otras personas hasta que terminamos con contenidos que son particularmente buenos.

—¿Cómo ha cambiado la experiencia tanto del espectador como del equipo organizador a raíz de la pandemia?

La experiencia es distinta. Algo que nos ha dado la virtualidad es que hemos tenido mucho más alcance . Pudimos llegar a todas las regiones del país sin un nivel [elevado] de presupuesto. Por otro lado, [en las charlas virtuales] no se genera la emoción de estar en un auditorio, de sentir la emoción de la persona que está a tu costado. Son cosas que necesitamos replicar. Creo que puede ser una experiencia especial, pero es distinta. Uno de los retos que teníamos era cómo podemos crear espacios donde las personas tengan conversaciones con algún nivel de profundidad.

—¿Se han reorientado también los temas a tratar?

Todas las historias tienen el fondo de un mundo de pandemia. Terminas teniendo equipos espectaculares. [Asimismo] tenemos un evento que ve temas de género, equidad y desigualdad que se llama TEDxTukuy Woman y un evento alrededor de la COP (Conferencia de las Partes), que tiene soluciones medio ambiente.

—¿Cómo se realiza el proceso de selección de los expositores?

Realizamos un diseño de la experiencia completa. Tenemos cuidado de que esa experiencia de diversidad de contenido –donde puedas descubrir cosas distintas– no se pierda. Cuando pensamos en el evento, también pensamos en la mezcla de los expositores y las demás actividades en conjunto. En el proceso de selección, primero buscamos qué cosas hay disponibles; preguntamos por todos lados qué ideas hay por contar. Y, después, comenzamos a colocar en una lista cuáles nos gustaría para cada evento. Si es que no estamos seguros de algo, y en general para conseguir más información, nos reunimos [con los expositores] antes de invitarlos. Buscamos cosas que sean novedosas, que cuando las veas digas ‘esto no lo había escuchado antes’. A veces también puede ser [un tema] que tiene un solo enfoque o que no lo has escuchado porque [responde] a un nicho, pero sigue siendo fascinante.

—Si pertenece a un nicho también podría ser extrapolable en otro sector. Un radio de acción mayor.

Sí. Existen [conocimientos] en un ámbito que pueden [funcionar] en otro. Hay ‘insights’ que te permiten salir de tu área.

