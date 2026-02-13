Ted 2: ¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de la comedia live-action?

Nació en el cine, pero ha ido consolidándose poco a poco en la televisión. El oso Ted vuelve a la pantalla vía streaming. Se trata de la segunda temporada, la cual tiene previsto estrenarse muy pronto.

Como se recuerda, esta es la historia de un oso de peluche, aparentemente, común y corriente que, sin embargo, ¡tiene vida! En la pantalla grande la ficción fue protagonizada por Mark Wahlberg, Mila Kunis y Seth MacFarlane como la voz del juguete.

Pero McFarlane es no solo la voz, sino además el creador y productor ejecutivo de la precuela llevada a la pantalla por Peacock en Estados Unidos y Universal+ en Latinoamérica.

La serie cómica live-action se estrenó en 2024 y se ubicaba en el año 1993, cuando el oso Ted vive junto a la familia de su dueño, el estudiante de secundaria John Bennett, quien lo trajo a la vida solo pidiendo un deseo.

Giorgia Whigham es Blaire en la serie. / Peacock

¿QUÉ HAN DICHO LOS CREADORES DE TED 2?

Con ocho episodios, la segunda temporada de Ted arranca en el año 1994, cuando John inicia el último año de su preparatoria. Ambos viven en Boston junto a la familia del estudiante.

“Hemos hecho una segunda temporada de nuestra serie Ted que estamos emocionados de compartir con ustedes. Los episodios representan el arduo trabajo de nuestros compañeros guionistas, talentosos actores y un equipo técnico increíble, incluido el equipo de efectos visuales que da vida al personaje de Ted de forma tan convincente. Esperamos que disfruten estos ocho episodios algo traviesos, con suerte divertidos y conmovedores, sobre un joven, su oso de peluche parlante y su familia profundamente disfuncional. En caso de que la serie no sea de su agrado, una excelente manera de vengarse es dejar todos los episodios reproduciéndose hasta el final en múltiples dispositivos de la casa. Eso nos enseñará” afirman en declaraciones para la prensa Seth MacFarlane, Productor Ejecutivo, Guionista, Director y Co-Showrunner y voz de “Ted”; Paul Corrigan y Brad Walsh, Productores Ejecutivos, Guionistas y Co-Showrunners de la serie.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN TED 2?

Además de McFarlane en la voz de Ted, actúan en la serie Max Burkholder (Parenthood) como John Bennett. El elenco también incluye a Alanna Ubach (Euphoria) como Susan Bennett, Scott Grimes (Oppenheimer) como Matty Bennett y Giorgia Whigham (The Punisher) como Blaire Bennett.

TED -- Pictured: (l-r) Giorgia Whigham as Blaire, Seth MacFarlane as voice of Ted, Max Burkholder as John -- (Photo by: Peacock) / Peacock

¿CUÁNDO ESTRENAN LA SEGUNDA TEMPORADA?

La segunda temporada de “Ted” se estrenará este 6 de marzo vía Universal+.