El precio del dólar para este miércoles 24 de junio abre al alza en S/3,416 frente al cierre previo de S/3,405, en línea con el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, que supera los 101.7 puntos en el índice DXY y alcanza su racha alcista más larga del mes.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el comportamiento del mercado internacional continúa impulsando la presión sobre el tipo de cambio.

“Los metales profundizan su caída por segunda sesión consecutiva, el oro, la plata y el cobre caen alrededor de un 3.0%”, señaló el especialista.

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Huayta agregó que este escenario genera una fuerte presión alcista sobre el dólar, mientras que el petróleo también abrió a la baja (-4,15%) tras el aumento del tránsito por el Estrecho de Ormuz. Además, indicó que la caída acumulada del crudo se acerca al 20% en el último mes, reduciendo las presiones inflacionarias a nivel global.

En el ámbito local, el especialista indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) tiene vencimientos de swaps cambiarios venta por S/206 millones durante la sesión, flujo que podría mitigar la presión alcista si se renueva. De lo contrario, advirtió que el mercado podría registrar un cierre al alza acompañado de mayor volatilidad durante la jornada.