Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El precio del dólar para este miércoles 24 de junio abre al alza en S/3,416 frente al cierre previo de S/3,405, en línea con el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, que supera los 101.7 puntos en el índice DXY y alcanza su racha alcista más larga del mes.

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