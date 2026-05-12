El precio del dólar para este martes 12 de mayo es de S/3,4337 con un alza de 0,15% con respecto al día anterior, informó Bloomberg.

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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 11 de mayo?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio cerró en S/3,4285 con una variación de 95 puntos básicos en comparación del precio del viernes que se situó en S/3,437.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes. El BCR tiene como vencimientos en Swaps Cambiario Venta por S/203.5 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4280 y un precio máximo de S/3,437. Además, en el mercado se negoció US$198 millones a un precio promedio de S/3,4329.