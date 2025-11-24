Este lunes 24 de noviembre, en la apertura, la cotización del dólar tuvo un descenso, tras un sólido informe laboral en Estados Unidos dado a conocer en la víspera que enfrío las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene y abrió la jornada con S/3,384 por dólar. No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3.50 como no ocurría desde hace cinco años.

De hecho, el miércoles la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,381, mientras que el jueves fue S/3,385 al cierre del mercado, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,389 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,370 y se vende a S/ 3,390, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,384 a la compra y S/ 3,391 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

El Euro, por su parte, hoy cotizó en S/3,899. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió una ligera caída del S/ 3,900 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -1,93% en el último año.