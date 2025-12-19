De acuerdo con información de la web cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar es de S/3,355 la compra y S/3,370 la venta.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar este jueves 18 de diciembre?

El dólar cerró en S/3,3680, con una variación de 10 puntos básicos a comparación del cierre del día de ayer que estuvo en S/3,3690, según información de Renta4 SAB.

Allisson Pérez , trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que en total, el mercado transó US$498 millones a un precio promedio de S/3,3666, dentro de un rango de S/3,3630 a S/3,3680.

A nivel global, la reducción de la tasa de interés del Banco de Inglaterra hasta 3,75% refuerza la fortaleza relativa del dólar frente a la libra, al ampliarse el diferencial de tasas.

Asimismo, la mejora en las perspectivas de crecimiento de España para 2025 podría limitar presiones alcistas sobre el dólar en el corto plazo frente al euro. Sin embargo, la desaceleración prevista para el 2026 mantiene un entorno de cautela que favorece al dólar como activo refugio. En conjunto, estos factores sostienen una demanda firme por el dólar en los mercados cambiarios.