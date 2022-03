Los precios del oro bajaban el martes, siguiendo el retroceso de los del crudo en la sesión, mientras que también llegaba presión por parte del agresivo enfoque del jefe de la Reserva Federal para abordar la inflación, lo que impulsaba al alza el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

A las 1053 GMT, el oro al contado caía un 0.4%, a US$ 1,928.30 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.1%, a US$ 1,928.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central debe moverse “con rapidez” para subir las tasas de interés y frenar la elevada inflación, posiblemente de forma “más agresiva”, a fin de evitar que se consolide una espiral de precios al alza.

Ole Hansen, analista de Saxo Bank, dijo que el oro se está tomando relativamente bien los comentarios de Powell debido al apoyo de un pico nocturno en los precios del petróleo, que es inflacionario y perjudica el crecimiento. El declive del crudo en la sesión está pesando sobre el oro, agregó.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años tocó su máximo desde mayo de 2019, presionando también al oro -que no devenga intereses-, mientras los operadores apuestan por grandes subidas de tasas de la Fed durante el resto del año.

Los analistas también han dicho que los riesgos económicos y políticos relacionados con la invasión rusa en Ucrania seguirán siendo vigilados de cerca por el mercado del oro, y que cualquier acontecimiento importante podría desencadenar una fuerte acción de precios en cualquier dirección.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.4%, a US 25.09 la onza; el platino cedía un 0.9%, a US$ 1,028.01; y el paladio caía un 1.9%, a US$ 2,535.18.

VIDEO RECOMENDADO

Uruguay vs. Perú se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 en Montevideo. Conoce todos los detalles.