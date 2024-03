Este miércoles se realizará la ceremonia principal de los premios Líderes Empresariales del Cambio (LEC), gala organizada por EY y El Comercio, en asociación con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). El evento empezará a partir de las 7 p.m.

Como en las ediciones anteriores, en la gala se premiarán cuatro categorías donde están distribuidos los Líderes Empresariales del Cambio reconocidos para este año: Empresa Mediana, Empresa Grande, Empresa Grande Consolidada y Empresa Corporativa.

De estos cuatro ganadores, se elegirá a un Gran Ganador EY Entrepreneur of the Year, el que representará al Perú en la gala mundial ‘EY Entrepreneur Of the Year’.

Los Premios LEC son una distinción especial a los empresarios, por la rigurosidad en sus filtros de selección. Este comité evaluador del proceso y de los LEC estuvo a cargo de María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día 1; Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día; y Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy.

Así también, el jurado para la premiación de este miércoles está integrado por Luis Miró Quesada, presidente del directorio de Grupo El Comercio; Rosario Bazán, presidenta del directorio de Danper y Gran Ganadora LEC en el 2015; Martín Naranjo, presidente del consejo directivo de Asbanc; Miguel Cruzado, preboste de la Universidad del Pacífico; y Elsa Castillo, rectora de la Universidad del Pacífico.

Miró Quesada, justamente, resaltó la relevancia que tienen estos premios para El Comercio, al darle visibilidad a los empresarios peruanos que invierten en el país, generan empleos y “ponen en alto muchas de las industrias en el país”.

Castillo también destacó que el perfil de los empresarios reconocidos en esta ocasión aprovechan los productos nacionales y los potencian. “En muchos de los casos, logran crecer a nivel latinoamericano”, agregó.