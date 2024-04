En el evento ¿qué ley de reforma de pensiones necesitamos?”, organizado por el Instituto Peruano de Economía, una de las conclusiones fue que tras la aprobación del dictamen que permitiría un sétimo retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), se ha dejado de lado la necesidad urgente de una reforma integral del sistema previsional.

Para Galantino Gallo, gerente general de Prima AFP, en el panel “Modernizando el sistema de pensiones”, manifestó que dos puntos particularmente importantes a considerar en una reforma del sistema previsional son “la pensión mínima y la apertura del mercado”.

Además, indicó que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) no está integrado. “Existe una clara necesidad de tener una cobertura o pensión mínima, la constitución de un pilar no contributivo y contributivo y potenciar los aportes voluntarios. Lo hemos visto en varios países, cuyos sistemas solo han tenido pilares no contributivos y que hoy están en pleno deterioro. Si tuviéramos que enfocarnos solo en dos cosas, serían la pensión mínima para todos, tanto en el sistema público como privado, y la apertura del mercado”, aseveró.

“Antes que ver cómo modernizar el Sistema Privado de Pensiones, debemos regresarle su carácter previsional. Hoy hablamos de retiros, pero el 95.5 [norma que permite el retiro de 95.5% del fondo cuando se alcanzan los 65 años] realmente lo que está haciendo es destruir el propósito del sistema, el cual es proveer una protección social cuando uno ya no pueda trabajar”, En ese sentido, coincidió con David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien dijo que se necesita retomar “los conceptos originales de previsión y que se elimine el 95.5″.

Según Gallo, implementar una pensión mínima para todos “genera un incentivo a aquel joven que piensa que no puede llegar nunca a tener una pensión”. Detalló que puede implicar un gasto fiscal, sin embargo, “tenemos que ponernos un objetivo que beneficie a la mayoría de los peruanos”.

MIRA AQUÍ | Expectativas empresariales sobre la economía regresan a tramo optimista tras casi tres años

En ese sentido, para el CEO de Prima AFP, también es clave generar mayor competencia en el mercado y no solo de competir con comisiones. “Es importante abrir las puertas y traer nuevos partícipes que puedan traer propuestas de valor diferenciadas con innovación, beneficios, mejor servicio al cliente o rentabilidad”.

Por su parte, Elio Sánchez, superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, coincidió en que uno de los principales retos del sistema es hacerlo “integral” y, en referencia a la pensión mínima, precisó que “se necesita un piso, una protección mínima y generar un ahorro individual y obligatorio”.