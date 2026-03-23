En los últimos años, el mundo no ha dado tregua. En menos de una década hemos pasado por una pandemia, una guerra en Europa y un recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente. Cada episodio ha tenido impacto en los mercados y en el comportamiento de los inversionistas.

Lo relevante es cómo reaccionamos. La evidencia clara: las decisiones tomadas en momentos de incertidumbre suelen ser las que más valor destruyen. No porque estos no importen, sino porque la reacción inmediata suele estar dominada por una visión de corto plazo.

Imaginemos dos personas desde 2006. Ambas deciden ahorrar e invertir US$100 todos los meses. En casi 20 años, cada una aporta alrededor de US$24.000.

La primera invierte ese dinero de inmediato, todos los meses, sin tratar de adivinar el mercado.

La segunda decide esperar. Solo invierte cuando el mercado cae más de 10%, pensando que así comprará más barato.

En casi dos décadas, esos momentos de caída clara son pocos. Eso significa que la segunda persona pasa largos periodos acumulando dinero sin invertir. Cuando finalmente entra, lo hace en pocos momentos y con montos grandes.

Pero ese “momento barato” no lo es. El mercado ya está mucho más alto que años atrás. Y además, parte del dinero ni siquiera llega a invertirse.

Mientras tanto, la primera persona hizo algo mucho más simple: estuvo invertida todo el tiempo.

Eso tiene un efecto importante. Los mercados no suben de forma lineal. Una parte significativa de los retornos se concentra en pocos días o semanas, que suelen coincidir con momentos de mayor volatilidad. No estar invertido en esos periodos tiene un costo real.

Aquí, quien invirtió US$100 al mes desde 2006 termina con alrededor de US$71.000. Quien esperó caídas llega a cerca de US$46.000 y mantiene casi US$5.000 sin invertir. No es timing, es tiempo en el mercado.

Esto es particularmente relevante en el caso del ahorro previsional, donde el horizonte de inversión es de largo plazo. Sin embargo, decisiones como retirar fondos en momentos de incertidumbre –como ha ocurrido en el Perú en los últimos años– responden a una lógica de corto incompatible con la naturaleza de ese ahorro.

Las crisis seguirán ocurriendo. Eso no va a cambiar. Lo que sí está bajo nuestro control es la forma en que respondemos a ellas.

La disciplina no es la estrategia más sofisticada. Es la más difícil de arruinar.