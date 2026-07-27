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Resumen

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Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP, analiza la maratón que no se siente hasta el final
Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP, analiza la maratón que no se siente hasta el final
Por Juan Pablo Noziglia

En una maratón, todos los corredores se cansan. Eso no se puede evitar. La pregunta real es cuándo llega ese cansancio. Un corredor mal entrenado se quiebra pronto y arrastra horas de dolor. Uno bien entrenado guarda fuerzas, y solo siente el peso de verdad en los últimos metros. Los dos llegan cansados a la meta, pero uno paga ese cansancio mucho más tarde, y por mucho menos tiempo. Con la vejez está pasando algo parecido: no es que la vejez llegue más tarde, es que la parte dura de la misma está llegando más tarde y por consecuencia, es más corta.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.