Este desempeño, según el ente estadístico, reflejó el menor volumen tratado en las plantas de concentración y menores leyes en el mineral procesado, agravado por la recurrencia y continuidad de los conflictos sociales de tipo socio ambiental, con acciones colectivas de protesta y hechos de violencia por parte de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras.

Al respecto, Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que, efectivamente, en el mes de mayo se paralizaron las operaciones de las mineras Las Bambas (en Apurímac) y Cuajone (en Moquegua), lo que trajo como consecuencia esta caída importante del PBI minero.

Asimismo, anotó que el comportamiento del sector en los próximos meses dependerá mucho de la capacidad del Gobierno para manejar la situación social respecto de las operaciones mineras ya que las comunidades siguen bloqueando el acceso de las vías.

“Esperamos que la entrada en producción de Quellaveco pueda compensar, pero a futuro y gradualmente. Es positivo que ya haya concluido su construcción y esté empezando a realizar pruebas de operación de mina y planta, pero ya estamos hablando del 2023″, añadió.

Gálvez explicó que actualmente Las Bambas tiene en la mina más de 275 mil toneladas de concentrado de cobre que no pueden ser retiradas, esto significan 70 mil toneladas de cobre metálico contenido en esos concentrados.

“El precio del cobre ha caído de US$ 10.500 por tonelada a US$ 7.000, esto significa alrededor de US$ 210 millones que se han perdido, simplemente por no haber permitido que se puedan retirar esos concentrados y unos S/ 420 millones de pérdida tributaria para el fisco”

Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)