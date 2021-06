Conforme a los criterios de Saber más

Castillo defiende a observadores fuera de plazo y critica al JNE

El candidato Pedro Castillo (Perú Libre) aseguró el martes pasado en un mitin en Sicuani (Cusco) que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “acaba de negar la presencia de los observadores internacionales de este proceso electoral”. Añadió que no permitirán que esto suceda.

El candidato de Perú Libre recorrió la región Cusco. En un mitin, arremetió contra el JNE. (Foto: César Campos / GEC)

“Seré el primero en convocar al pueblo peruano para que el pueblo peruano ordenadamente, disciplinadamente, tenemos que hacer prevalecer el grito del pueblo, la esperanza del pueblo”, agregó.

Castillo aludió así a la organización Internacional Progresista, que el pasado 21 de mayo envió una carta al JNE en la que manifestaba su interés de participar como observadores en la segunda vuelta de las elecciones. Asimismo, el lunes 31 insinuaron que se había bloqueado su registro como delegación observadora. Sin embargo, fuentes de El Comercio precisaron que la referida organización envió su solicitud de acreditación fuera del plazo estipulado. El JNE acreditó al menos 23 organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas, la OEA, Uniore, la Unión Europea y Transparencia. El Reglamento de Observadores, publicado el 5 de setiembre del 2020 en el diario oficial “El Peruano”, precisa el procedimiento de acreditación. Para el caso de las organizaciones internacionales, la solicitud debía ser presentada al JNE “a partir de la convocatoria al proceso electoral, hasta un plazo máximo de 15 días calendario antes de las elecciones”. Ese plazo venció el 27 de marzo del 2021.

Las mismas fuentes explicaron a este Diario que todos los pedidos pueden ser admitidos, pero ello no implica que el trámite vaya a continuar. Hay ocasiones en que observadores remiten su información incluso para próximos procesos electorales. Los documentos pueden ser presentados en cualquier momento para iniciar un trámite. Sin embargo, si en el proceso se advierte que la solicitud es para el proceso electoral en curso y están ya fuera de plazo, se les denegará el pedido.

Detalles

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, recordó que la acreditación como observadores corresponde para el proceso electoral, no para una elección específica. “Hemos dicho a ambos candidatos que transmitan tranquilidad a sus simpatizantes. Hay que tener responsabilidad al momento de hacer algún tipo de afirmación respecto del proceso electoral. Informarse, asesorarse y luego hacer algún tipo de declaración porque, si no, puede generar la imagen de que el JNE está actuando de manera arbitraria y es evidente que en este caso, está clarísimo, no ha sido así”, dijo.

Este no es el único caso en que el JNE podría negar una solicitud. El 21 de mayo, el Parlamento Andino no logró ser acreditado debido a que presentó su solicitud fuera de plazo.

Reitera que dará bono a familiares de víctimas del COVID-19

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insistió el martes pasado en la promesa de entregar S/10 mil a las familias que han perdido un integrante a causa del COVID-19, a pesar de que el Gobierno sinceró la cifra oficial de fallecidos, que ahora asciende a 180.746.

Fujimori llevó a cabo un mitin en Puente Piedra ayer, en la recta final de su campaña electoral. (Foto: Leandro Britto / GEC)

“Hemos escuchado con profundo dolor cómo las cifras de muertes de COVID-19 nos estuvieron engañando. Ahora resulta que esta cifra se triplicó. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomaron los gobiernos anteriores”, afirmó Fujimori.

“Pero les decimos también que a todas esas familias que perdieron un familiar las vamos a ayudar a través del bono oxígeno. Entregaremos S/10 mil a cada familia que ha perdido a un ser querido”, dijo durante un mitin en Puente Piedra.

Un grupo de trabajo creado por el Ejecutivo ha determinado que hubo 180.746 muertos por COVID-19 en el país entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo pasado. El Minsa solo reportaba 69.342 muertes hasta el 30 de mayo.

La nueva cifra esclarece el impacto de la pandemia, en medio de una campaña presidencial en la que ni Fujimori ni su contendiente, Pedro Castillo (Perú Libre), respetan las medidas sanitarias para evitar contagios, como el distanciamiento social.

La coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, Paola del Carpio, aseguró: “Aquí la pregunta más importante es si se podrá financiar este y otros programas sin comprometer nuestra credibilidad y sostenibilidad fiscal. [...] Mi opinión es que falta mucha claridad”.

“No conocemos aún el número de familias afectadas, sino de personas fallecidas. [...] También es cierto que todavía no hemos perdido la solvencia fiscal de la que habla el exministro Luis Carranza [integrante del equipo técnico de Fuerza Popular]”, añadió.

Tramo final

Fujimori realizó ayer caravanas en Huaycán y Puente Piedra. Luego, se dirigió a Carabayllo para continuar con su campaña.

En Puente Piedra, la lideresa de Fuerza Popular prometió que, de llegar a Palacio, entregará dos millones de títulos de propiedad, entregará seis millones de tablets o computadoras para escolares y maestros, establecerá beneficios tributarios para los emprendedores y creará el crédito denominado volver a empezar.

“El [programa de créditos] Reactiva no ha funcionado. Daremos oxígeno financiero directamente a cada uno de los emprendedores”, añadió.

En Carabayllo, se reunió con lideresas de organizaciones populares. En esa actividad, estuvo acompañada por la presentadora de televisión Gisela Valcárcel.

Por ley, Fujimori y Castillo solo pueden realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político hasta este jueves.