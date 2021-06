Conforme a los criterios de Saber más

Las expresiones del electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, respecto a anular las elecciones generales y convocar a un nuevo proceso generaron diversas reacciones desde distintas agrupaciones que tendrán presencia en el próximo Congreso de la República.

“La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”, argumentó Montoya mediante un mensaje en Twitter el último lunes. Cabe señalar que a ello se han sumado posturas expresadas por el presentador de Willax TV, Phillip Butters, y otros mensajes en redes sociales bajo el rótulo de ‘nuevas elecciones’ o ‘nuevas elecciones, ya’.

El martes, pese a lo señalado en la víspera, Montoya manifestó a radio Exitosa que, con sus palabras, no estaba incitando a desconocer los resultados. “Estoy diciendo a los responsables del sistema que es más prudente hacer una segunda vuelta nuevamente”, arguyó. En otro momento, insistió: “No he cometido delito de sedición y no he levantado a la población. He dado una recomendación para quienes tengan que tomarla. Yo no soy el que las tiene que tomar, sino el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”.

En Perú Libre ya se ha dado un pronunciamiento. En declaraciones a la prensa extranjera, el propio candidato presidencial Pedro Castillo expresó este martes que su partido espera pacientemente los resultados, aunque criticó a voces que quieren “judicializar las cosas, la voluntad del pueblo peruano, y eso debe dejarse en manos de la propia población”. “Se siguen estigmatizando cosas, se siguen llamando por otros espacios para querer tumbarse la elección”, advirtió.

Asimismo, la candidata a la primera vicepresidencia, Dina Boluarte, consideró que el resultado a favor de Castillo al momento “es irreversible” y calificó al docente como “ganador de esta contienda”, pese a que el JNE aún no proclama los resultados. “Con opiniones de excandidatos como el señor (Rafael) López Aliaga y su congresista, el señor (Jorge) Montoya, quieren generar zozobra en el país y desconocer todo el proceso electoral, situación que es inconstitucional y que está llevando a la zozobra el país”, exclamó. En otro momento, Pedro Francke, parte del equipo técnico, acusó pretensiones “inconstitucionales y golpistas”.

Este Diario intentó comunicarse con representantes de Fuerza Popular, el segundo partido con mayor cantidad de representantes en el próximo Parlamento, pero al cierre de este informe no fue posible.

En diálogo con El Comercio, representantes de otros partidos que tendrán representación en el siguiente Congreso también expresaron sus posturas. Desde Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado se rechazó el planteamiento de Montoya y se pidió respetar el estado de derecho. Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso, expresó estar de acuerdo, mientras que tampoco fue posible contactar a representantes de Avanza País.

Desde Acción Popular, los 16 integrantes de la electa bancada emitieron un comunicado asegurando su irrestricto respeto a la democracia y el estado de derecho. Asimismo, instó a las autoridades electas a encontrar consensos y respetar la voluntad popular, mientras que exigió a quien resulte proclamado como presidente del país respetar la institucionalidad democrática, la separación de poderes y las libertades.

“Las instituciones del Estado, los partidos políticos y la ciudadanía en general que participamos en este proceso electoral debemos de demostrar madurez y prudencia en la espera de los resultados definitivos que el JNE, como institución seria, imparcial y objetiva concluya. Resultados que deben de ser aceptados como la expresión genuina de la voluntad popular”, dice el escrito.

Desde Alianza para el Progreso (APP), la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, dijo no haber visto las expresiones de Montoya, pero se expresó de acuerdo ante lo que consideró “tanta noticia y evidencia” que se está mostrando: “Sí, yo estoy de acuerdo en que se haga un nuevo proceso para poder hacer que el nuevo presidente se encuentre legitimado en el ejercicio de su función, porque con todas las dudas que existen actualmente sobre la limpieza y transparencia de este proceso electoral, como le digo, encierra muchas dudas y es mejor para el bienestar del pueblo, por la salud del nuevo presidente o presidenta electa, que se convoque a un nuevo proceso y que se realicen las elecciones lo más pronto posible”.

Sin embargo, precisó que a quien le corresponde definir y resolver los cuestionamientos es al JNE.

En Renovación Popular, Norma Yarrow refirió que lo señalado por Montoya responde a una postura personal. En su lectura, no es un planteamiento coherente. “Yo no soy una persona que da una declaración populista sino una aterrizada, el país no necesita ahorita quizás nuevas elecciones. Yo creo que esto incitaría que la gente esté un poco más movida”, dijo discrepando de su colega de bancada.

Si bien consideró que existen “indicios de que hay un fraude en mesa”, “de acá a que se anulen las elecciones estaríamos hablando de un proceso que le cuesta también dinero al país”. También instó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, a cuyo equipo técnico se sumó para la segunda vuelta, a no autoproclamarse aún como ganadores.

Carlos Anderson, electo legislador por Podemos Perú, manifestó su rechazo total a lo planteado por Montoya y sostuvo que tanto Perú Libre, como Fuerza Popular, deben respetar la decisión que proclame el JNE. Asimismo, consideró que no existe evidencia de un “fraude sistemático”.

“Sinceramente, yo no entiendo cómo uno puede pensar en defender la democracia jugando un juego extrademocrático. Millones de peruanos fueron a ejercer su voto, nos puede gustar o no nos puede gustar la decisión que se toma, ¿pero de ahí a desconocerlo?”, cuestionó.

Por parte de Somos Perú, el electo legislador José Jerí calificó de “irresponsable” el planteamiento para desconocer el actual proceso electoral. “Como Somos Perú no podemos estar contra nada o cualquier posición de ese tipo que altere el orden constitucional vigente, más aún porque para solicitar la anulación completa de las elecciones existen determinadas causales, y no se estarían cumpliendo bajo la declaración del congresistas Montoya”, explicó.

En Juntos por el Perú, partido aliado de Perú Libre, el vocero de la electa bancada, Roberto Sánchez, señaló que a los candidatos presidenciales les corresponde serenidad, madurez y sensatez democrática.

“Las declaraciones del señor Jorge Montoya son lamentables, son ilegales, y creo que le hace mucho daño al sistema democrático. Sin embargo, supuestamente ellos dicen defenderlo. Como Juntos por el Perú rechazamos ese tipo de declaraciones y corresponde respetar la autonomía de los organismos jurisdiccionales en materia electoral”, indicó.

Finalmente, los tres miembros del Partido Morado que estarán en el próximo Congresos emitieron un comunicado instando al respeto al proceso electoral. Rechazaron “expresiones que plantean la ruptura del orden democrático”.

“A la señora Fujimori y a sus aliados políticos los instamos a respetar la voluntad popular y los resultados otorgados por los organismos electorales. No caer en conspiraciones ni campañas antidemocráticas. Es prioritario no generar mayor inestabilidad política y social en este contexto de crisis y pandemia. Al Sr. Castillo lo instamos a dar tranquilidad a la población, confiar en los organismos electorales, buscar consensos en un país que está dividido y deslindar con cualquier amenaza a los derechos y libertades. El Perú clama por estabilidad económica, política y social”, expresaron.

