Los congresistas Flavio Cruz y José Cueto, quienes buscan la reelección como candidatos al Senado por los partidos Perú Libre y Renovación Popular respectivamente, comentaron sobre propuestas políticas y la situación en Venezuela durante su debate en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” este 9 de enero.

Cuando se consultó sobre la opinión que tenía de Nicolás Maduro, recientemente intervenido por fuerzas de Estados Unidos y trasladado para su juzgamiento por diversos delitos a Nueva York, Cruz defendió el régimen chavista y aseguró que en Venezuela tuvo su propia forma de democracia. “Lo que ellos dicen y el sistema que adoptan es un sistema democrático, a su manera, a su modo, con críticas y autocríticas. Ahora quizá van a asumir algunas rectificaciones o reorientaciones”.

Cueto Aservi, a su turno, sí advirtió que el régimen en Venezuela fue una dictadura desde que Hugo Chávez llegó al poder. “Nunca ha habido el más pequeño viso de democracia. Fue manejado por Chávez primero y después por Maduro que lo dejó a dedo, y este se encargó de cambiar la Constitución y hubiera mantenido el poder si no hubiera sido extraído por EE.UU.”, resaltó.

Flavio Cruz, de Perú Libre; y José Cueto, de Renovación Popular; en un debate en el programa "Siempre a las ocho". (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Durante su defensa del régimen de Maduro, Flavio Cruz dijo que no recordaba que Perú Libre o su líder, Vladimir Cerrón, hubieran negado la existencia de presos políticos en Venezuela, quienes están siendo recientemente liberados. Lo que sí comentó es que, como parte de la política, se persiguen a personalidades en todos los países incluyendo al Perú, donde destacó el caso de, según su opinión, Vladimir Cerrón. “No está preso porque está usando una estrategia propia de su defensa de su libertad”.

Cueto no mencionó que haya presos políticos peruanos, pero sí advirtió que hubo una persecución política a través del sistema de justicia contra muchas personas. “Sí hay muchísimos casos donde se ha usado el sistema de justicia en general para ir contra actores políticos que no han sido del gusto de esta gente”.

En relación a este tema, el candidato al Senado de Perú Libre y actual legislador resaltó que uno de sus proyectos de ley fue el que restringió los plazos de las ampliaciones de las investigaciones para evitar que haya personas procesadas por muchos años. “La justicia debe tener la capacidad de decirte si eres delincuente o inocente y eso no pasa en el Perú”.

José Cueto, por su parte, destacó su participación en la aprobación de una ley para promover el uso de armas de fuego en defensa propia para cualquier ciudadano. “Está vigente y ya se está empezando a utilizar y estamos en la lucha todavía en el campo legal porque algunos jueces y fiscales tratan de no usarla con el famoso control difuso”.