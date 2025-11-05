El vocero de a bancada Perú Libre, Flavio Cruz, cuestionó a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, por haber pedido asilo a México mientras afronta el juicio por el golpe de Estado junto al expresidente.

“Es una pena que termine abandonando a Pedro”, respondió brevemente a la prensa durante una visita a Puno en declaraciones difundidas por Exitosa.

Este lunes, la Cancillería confirmó que Chávez Chino había recibido asilo por parte del gobierno de México y que se encontraba dentro de la embajada de dicho país, a la espera de que se le otorgue el salvoconducto para abandonar el Perú.

Esto ocurrió mientras afronta la última etapa del juicio oral por delitos cometidos en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Flavio Cruz aprovechó la oportunidad para marcar distancia también del exmandatario que cumple prisión prisión preventiva, cuando los periodistas le increparon que él también, como Betssy Chávez, abandonó a Castillo.

“No, yo no soy castillista, soy de Perú Libre. Pedro nos abandonó, me debe 30 mil votos”, expresó.