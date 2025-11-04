La precandidata presidencial de la alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, invitó al dirigente de transportistas Martín Valeriano a que sea candidato a diputado por su agrupación política para las elecciones generales del 2026.

Molinelli envió una carta formalizando la invitación para que sea el número 5 de la lista de postulantes a la Cámara de Diputados en los comicios del próximo año.

“Esta designación reconoce su trayectoria, compromiso y coincidencia con los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político”, se lee en la misiva.

Carta de Fiorella Molinelli a Martín Valeriano, expresidente de la Anitra.

Valeriano había renunciado al cargo de presidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), uno de los gremios de transportistas que participó en recientes movilizaciones reclamando a las autoridades medidas contra las extorsiones que afectan este rubro.

Molinelli destaca en su carta de invitación que la participación del dirigente transportista en la lista para diputados fortalecerá la propuesta que tiene Fuerza y Libertad.