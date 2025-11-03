Tras la ruptura de las relaciones con México en respuesta al asilo que le otorgó a la golpista exministra Betssy Chávez, el presidente José Jerí anunció que la encargada de la embajada mexicana en el Perú, Karla Ornela, “tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”.

En sus redes sociales, el mandatario señaló que así se lo informó a la diplomática mexicana el canciller peruano Hugo de Zela.

Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país. — José Jerí (@josejeriore) November 4, 2025

Previamente, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el gobierno peruano confirmó la ruptura de relaciones diplomáticas con México “debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación”.

En el mismo mensaje, el Ejecutivo expresó su respaldo al canciller Hugo de Zela, quien horas antes había informado sobre la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez.

El presidente José Jeri, por su parte, respondió al comunicado con un breve mensaje: “Decisiones firmes”.

Más temprano, De Zela confirmó en conferencia de prensa que Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima. El canciller señaló que el Ejecutivo recibió “con sorpresa y profundo pesar” la noticia, al tratarse de una persona procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

“El Gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, afirmó De Zela, calificando la decisión del país norteamericano como “un acto inamistoso” y recordando que tanto el actual como el anterior presidente mexicano han intervenido en los asuntos internos del Perú.