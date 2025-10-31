La alianza política Fuerza y Libertad presentó como precandidato al Senado por Lima al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El exmandatario figura como número 1 de la lista de precandidatos al Senado por Lima en la alianza conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En RPP, PPK confirmó su precandidatura. “Yo creo que puede ser porque tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen lo haré. ¿Por qué lo haría? porque la calidad de los últimos Parlamentos ha sido realmente deleznable, terrible“, exclamó .

Indicó que tiene mucha experiencia en temas ambientales, económicos, mineros e internacionales y podría contribuir en el nuevo Senado.

Sobre su decisión de tentar un puesto en el Senado a través del partido Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli, Kuczynski dijo que la expresidenta de Essalud y exministra es una persona “ordenada” que conoce bien el sector público.

“Ahora lo que necesitamos para ganar una elección es eso, más otras cosas: generar entusiasmo en la gente, tener credibilidad, pero creo que ella tiene credibilidad profesional y pienso que es una buena opción”, manifestó.

El 12 de julio del 2024, PPK se afilió como militante en el partido Fuerza Moderna, liderado por Fiorella Molinelli, quien ahora es precandidata en la plancha presidencial de la alianza electoral.

La alianza Fuerza y Libertad, que encabezan la exministra Fiorella Molinelli y el actual gobernador Zósimo Cárdenas, buscan inscribir la candidatura al Senado de Pedro Pablo Kuczynski, quien afronta un proceso en libertad pero con impedimento de salida del país. pic.twitter.com/MdCV07KXYG — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) October 31, 2025

Este 30 de octubre, Fuerza y Libertad oficializó su fórmula presidencial para las elecciones primarias integrada por Molinelli, así como el excongresista Gilbert Violeta a la primera vicepresidencias y María Pariona Oré a la segunda.

PPK enfrenta juicio con impedimento de salida del país

Pedro Pablo Kuczynski actualmente afronta un juicio oral cuyo inicio recién se estableció el setiembre de este año por presunto lavado de activos en el caso Westfield Capital y en el que el Ministerio Público pide 35 años de prisión contar él y su exsocio Gerardo Sepúlveda.

En agosto, previo al inicio de juicio, el Poder Judicial confirmó en segunda instancia un impedimento de salida del país contra PPK por un plazo de 18 meses que había entrado en vigencia en junio del 2025.