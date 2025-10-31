La alianza política Fuerza y Libertad presentó como precandidato al Senado por Lima al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
El exmandatario figura como número 1 de la lista de precandidatos al Senado por Lima en la alianza conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.
Newsletter Mientras Tanto
En RPP, PPK confirmó su precandidatura. “Yo creo que puede ser porque tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen lo haré. ¿Por qué lo haría? porque la calidad de los últimos Parlamentos ha sido realmente deleznable, terrible“, exclamó .
Indicó que tiene mucha experiencia en temas ambientales, económicos, mineros e internacionales y podría contribuir en el nuevo Senado.
LEE: PPK: Juzgado dispone que investigación por lavado de dinero pase a etapa de juicio oral
Sobre su decisión de tentar un puesto en el Senado a través del partido Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli, Kuczynski dijo que la expresidenta de Essalud y exministra es una persona “ordenada” que conoce bien el sector público.
“Ahora lo que necesitamos para ganar una elección es eso, más otras cosas: generar entusiasmo en la gente, tener credibilidad, pero creo que ella tiene credibilidad profesional y pienso que es una buena opción”, manifestó.
El 12 de julio del 2024, PPK se afilió como militante en el partido Fuerza Moderna, liderado por Fiorella Molinelli, quien ahora es precandidata en la plancha presidencial de la alianza electoral.
Este 30 de octubre, Fuerza y Libertad oficializó su fórmula presidencial para las elecciones primarias integrada por Molinelli, así como el excongresista Gilbert Violeta a la primera vicepresidencias y María Pariona Oré a la segunda.
PPK enfrenta juicio con impedimento de salida del país
Pedro Pablo Kuczynski actualmente afronta un juicio oral cuyo inicio recién se estableció el setiembre de este año por presunto lavado de activos en el caso Westfield Capital y en el que el Ministerio Público pide 35 años de prisión contar él y su exsocio Gerardo Sepúlveda.
En agosto, previo al inicio de juicio, el Poder Judicial confirmó en segunda instancia un impedimento de salida del país contra PPK por un plazo de 18 meses que había entrado en vigencia en junio del 2025.
TE PUEDE INTERESAR
- La Libertad como epicentro político: La estrategia de Keiko Fujimori y López Aliaga frente al poderío regional de Acuña
- Ollanta Humala: ¿Cuál es la situación del habeas corpus que busca su libertad?
- María Acuña: Fiscalía abre investigación a Carlos Bruce por demolición de parte de la casa de la congresista
- Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se comunicó con el presidente José Jerí
- José Jerí: “Este gobierno ha decidido comerse el pleito de varios problemas nacionales”
Contenido sugerido
Contenido GEC