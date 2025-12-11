En “Siempre a las 8, con Milagros Leiva”, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), candidato al Senado por la alianza Fuerza y Libertad, negó que en alguna de las investigaciones vigentes en su contra haya algún testigo que lo haya involucrado en algún pago ilícito.

Cuando se le preguntó si temía seguir siendo investigado por el resto de su vida en el Ministerio Público, Kuczynski cuestionó que todavía persistan estos procesos pese a una falta de pruebas en su contra.

“¿Por qué, qué cosa he hecho yo? No hay un solo testigo que diga que trataron de influenciarme con plata. Esa plata fue al señor (Gerardo) Sepúlveda que no trabajaba conmigo hace años", afirmó en alusión a las indagaciones en su contra en el caso Westfield por el que la fiscalía ha pedido 35 años de prisión.

Pese a esto, el exmandatario defendió la idea de que existan equipos especiales de fiscales, como el que se instaló para casos de corrupción. “Los conceptos de la Diviac y Eficcop son buenos, el problema es la gente que ha estado ahí y que los ha usado para promover sus ambiciones personales”.

En esa línea, también comentó que, en las investigaciones contra Alejandro Toledo por el caso Lava Jato, se le pidió que entregue información contra el expresidente sobre vínculos con Odebrecht para así librarse de su propias acusaciones.

“La fiscalía vino a mi casa y básicamente en tres palabras me dijeron ‘si tú confiesas algo contra Toledo, se acabaron tus problemas’ y yo lamentablemente les dije que yo no tenía ninguna información sobre lo que había hecho Toldo con Odebrecht y para distraernos dijeron ‘bueno, pero usted lo ayudó a Toledo a buscar a Odebrecht’, lo que es una grosera mentira”, comentó para luego decir que fue una suerte de “extorsión fiscal” en su contra.

Pese a ello, PPK defendió su intención de participar en las elecciones como postulante al Senado por la alianza liderada por Fiorella Molinelli, quien fuera exministra de su gobierno, pese a la oposición de personas como su propia esposa.

“Mi esposa no está a favor que yo participe, que sea candidato. Ella dice que de la política en el Perú siempre sales mordido, dañado, es bien difícil salir de ahí incólume”, indicó.

Kuczynski resaltó la capacidad de Molinelli por su experiencia en el sector público y porque “sabe cómo funciona el Gobierno, algo que carecen el resto de candidatos”. “Se me dijo para ser senador de la lista nacional y yo dije que no, no puedo. Así que voy por Lima”; comentó.