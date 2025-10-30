El secretario de Estado, en representación del Gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.), se comunicó telefónicamente con el presidente José Jerí para reafirmar los compromisos bilaterales entre ambas naciones.

Marco Rubio destacó los lazos que han existido entre EE.UU. y el Perú a lo largo de 200 años de relaciones diplomáticas.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de fortalecer la cooperación en materia de seguridad ciudadana y apoyar las iniciativas del Perú para lucha contra la delincuencia en la región.

Según informó la Casa blanca a través del viceportavoz principal, Tommy Pigott, ambos funcionarios acordaron continuar con una “estrecha cooperación en prioridades comunes” como la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad regional.