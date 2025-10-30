José Jerí, presidente de la República, aseguró en un evento en Palacio de Gobierno que su gobierno de transición ha decidido “comerse el pleito” de problemas graves como la inseguridad ciudadana, en lugar de tomar una actitud tranquila.

“Tal vez el gobierno pudo haber tomado una actitud mucho más tranquila, mucho más ceñida a solamente lo que tenía que hacer, pero este Gobierno ha decidido comerse el pleito de varios problemas nacionales, partiendo de la seguridad ciudadana”; dijo este jueves.

Jerí dio un discurso durante la entrega de subvenciones económicas a organizaciones de mujeres productoras en Palacio de Gobierno, como parte de la iniciativa “Mujeres emprendedoras del agro”.

Desde ahí, recordó que su mandato es de “unidad, transición y reconciliación nacional” que busca que la casa de Gobierno sea un espacio abierto para acercarse a la población.

“Este gobierno corto de transición va a hacer la diferencia y tiene que marcar un antes y un después para que el gobierno que venga herede y tenga la valla alta, y esa valla alta va a significar que tengamos un próximo gobierno mucho más empático y cercano”, manifestó.