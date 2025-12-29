Fiorella Cubas
Fiorella Cubas

Carta de la candidata Fiorella Molinelli sobre informe de casos fiscales
Carta de la candidata Fiorella Molinelli sobre informe de casos fiscales

Carta de la candidata Fiorella Molinelli sobre informe de casos fiscales

Tras la publicación del informe que detalla los casos fiscales que enfrenta Fiorella Molinelli, la candidata presidencial por Fuerza Moderna remitió a este Diario un documento en el que cuestiona el número y la caracterización de los casos consignados.

