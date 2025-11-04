El presidente José Jerí anunció que este viernes 7 de noviembre el Gobierno dará a conocer su decisión sobre si le otorgará o no el salvoconducto a la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, procesada por el golpe de Estado de Pedro Castillo (2021-2022) y que se asiló en la Embajada de México, en San Isidro.

En declaraciones a CNN en Español, el mandatario afirmó que la Cancillería peruana le planteará una recomendación sobre el caso, en base a la información técnica y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Acá hay dos cosas, se le da o no se le da, y estamos viéndola en base a los acuerdos diplomáticos que tenemos vigentes y de los que el Perú es parte”, expresó.

“Hemos demostrado que la ruptura de relaciones diplomáticas responde justamente a un criterio que hemos tenido, pero en este caso del salvoconducto vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería que, en estos días próximos, seguramente viernes, tendremos la postura definitiva de nuestro país sobre ello”, agregó.

Consultado sobre el sentido de la recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de Betssy Chávez, el jefe de Estado confirmó que aceptará lo que se le plantee y que el mismo viernes 7 se tomará la decisión final sobre el tema.

“Así es, voy a aceptarla (la recomendación) en los sentidos que la plantee (Cancillería peruana). Aún no me ha adelantado y hemos quedado para el día viernes justamente tomar esa decisión sobre la base de la información técnica y de los acuerdos internacionales”, remarcó.

Jerí Oré remarcó que el motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Perú y México responde justamente a ese ánimo que se ha venido dando sistemáticamente en el tiempo, con declaraciones de los mandatarios Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum sobre los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte (2022-2025).

“Nosotros tampoco estábamos de acuerdo cuando ella [Claudia Sheinbaum] se expresaba respecto a asuntos internos de nuestro país y creo que hemos mantenido la cordialidad hasta donde se pudo”, remarcó.

LEE MÁS: Presidenta de México defiende asilo a Betssy Chávez y critica ruptura de relaciones del Perú

“Hemos cortado relaciones diplomáticas, pero hay un principio de realidad entre ambos países. Finalmente, Cancillería y los sectores son los que continuarán y además, a nivel consular mantendremos las iniciativas que se han sostenido sobre el tiempo”, añadió.

El caso

Como se recuerda, el canciller Hugo de Zela informó el último lunes 3 de noviembre que la exprimera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Ante esta situación, el Gobierno peruano anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con la nación mexicana.

Durante una conferencia de prensa en Torre Tagle, De Zela señaló que el Ejecutivo recibió “con sorpresa y con profundo pesar” la noticia de que Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, fue asilada en la sede diplomática mexicana.

“La expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”, declaró el canciller.

Agregó que la medida representa “un acto inamistoso” y recordó que tanto el actual como el anterior presidente de México han intervenido en los asuntos internos del país. “Frente a este acto inamistoso (...) el Gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, afirmó.