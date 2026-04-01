El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, confirmó que el nuevo gabinete ministerial se presentará ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza después del proceso electoral, en medio de un contexto de inestabilidad política.

“El gabinete se va a presentar luego de las elecciones, eso fue lo que conversé con el presidente del Consejo de Ministros, el general Luis Arroyo, la vez que me visitó. Apenas pase el proceso electoral se va a coordinar la fecha en que se va a presentar el nuevo gabinete y veremos cuál es el planteamiento que tiene el nuevo gobierno sobre este tema que causa zozobra a la población (la delincuencia)”, declaró a los medios este miércoles desde el Congreso.

Rospigliosi también cuestionó los constantes cambios en el Ejecutivo, señalando que estos afectan directamente la gestión en sectores clave como el Interior.

“Tienes razón en que hay una desorganización”, dijo respondiendo a un periodista. “Lamentablemente tuvimos un cambio de gobierno y ministros y luego que este gobierno nombró un gabinete lo cambió también”, sostuvo.

En esa línea, puso como ejemplo su experiencia reciente con el sector Interior.

“Yo hace poco me reuní con el ministro del Interior del gabinete Miralles, conversábamos de cosas importantes y al poco tiempo cambiaron al gabinete y ahora tenemos otro ministro del Interior y otro gabinete”, indicó.

Por ello, advirtió que esta situación de inestabilidad impacta negativamente en la lucha contra la criminalidad. “Entonces, esta situación de crisis política de constantes cambios, sin duda no ayuda al combate contra la delincuencia que tenemos que apoyar”, afirmó.

“El Perú requiere estabilidad para poder ganar esta batalla a la delincuencia”, concluyó.