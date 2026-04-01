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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que la presentación del nuevo gabinete Arroyo será después de las elecciones.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que la presentación del nuevo gabinete Arroyo será después de las elecciones.
Por Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, confirmó que el nuevo gabinete ministerial se presentará ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza después del proceso electoral, en medio de un contexto de inestabilidad política.

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