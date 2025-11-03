El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció tras conocerse que Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.

En declaraciones a Canal N, el titular del Parlamento cuestionó la decisión del Gobierno mexicano y consideró previsible la actuación de la exministra.

“Era obvio que esta señora iba a tratar de burlar a la justicia peruana, está comprometida hasta el cuello en el golpe de Estado de Pedro Castillo”, expresó.

Rospigliosi también manifestó su respaldo a la decisión del Ejecutivo y del canciller Hugo de Zela de romper relaciones diplomáticas con México. “A título personal, respaldo completamente la decisión que ha tomado el Gobierno y el canciller”, señaló.

La declaración del presidente del Congreso se da luego de que el canciller informara oficialmente que Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México.

La ex primera ministra afronta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Frente a este acto inamistoso (...) el Gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, afirmó Hugo de Zela.