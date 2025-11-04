El presidente del partido Acción Popular, Julio Chávez Chiong, pidió licencia a su cargo dentro de su agrupación política para poder ser precandidato encabezando una plancha presidencial para los comicios primarios de diciembre.

En una carta enviada a Juan Abad Cabrera, secretario general del partido político, precisa que el Comité Nacional Electoral declaró admitida su plancha presidencial.

Amigos y correligionarios, he presentado licencia al cargo de Presidente de @AccionPopular, para participar como pre candidato a la Presidencia de la República en las elecciones primarias.

“Los últimos serán los primeros”@AccionPopularOk pic.twitter.com/THCOoG1zhX — Julio Chávez (@jchavezchiong) November 4, 2025

“Es por ello que solicito la licencia de mis funciones como presidente de Acción Popular hasta el 7 de diciembre del 2025 con la finalidad de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones con los demás correligionarios que participan de este proceso interno”, se lee en la misiva.

En las elecciones primarias que se llevarán a cabo a fines de noviembre e inicios de diciembre los partidos definirán a los candidatos para la presidencia, para las cámaras de diputados y senadores y para el Parlamento Andino en las elecciones generales del 2026.