El presidente del partido Acción Popular, Julio Chávez Chiong, pidió licencia a su cargo dentro de su agrupación política para poder ser precandidato encabezando una plancha presidencial para los comicios primarios de diciembre.
En una carta enviada a Juan Abad Cabrera, secretario general del partido político, precisa que el Comité Nacional Electoral declaró admitida su plancha presidencial.
“Es por ello que solicito la licencia de mis funciones como presidente de Acción Popular hasta el 7 de diciembre del 2025 con la finalidad de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones con los demás correligionarios que participan de este proceso interno”, se lee en la misiva.
En las elecciones primarias que se llevarán a cabo a fines de noviembre e inicios de diciembre los partidos definirán a los candidatos para la presidencia, para las cámaras de diputados y senadores y para el Parlamento Andino en las elecciones generales del 2026.
