José Cueto: “Héctor Acuña nos comunicó que le diéramos la oportunidad de postular a la presidencia”

El congresista de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, explicó en ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, cómo surgió la postulación de Héctor Acuña por parte de ese grupo parlamentario para presidir la Mesa Directiva del Parlamento y por consecuencia ser presidente del Perú.

Durante la entrevista, Cueto aseguró que Acuña les comunicó en medio de una cena que había recibido llamadas de diversos legisladores que lo alentaban a postular.

Cueto indicó que muchas de estas llamadas seguramente provenían “de la izquierda”.

“Estábamos almorzando y Héctor nos comunicó que quería que le diéramos la oportunidad de postular como bancada, porque el vocero tenía que proponerlo, y que había recibido llamadas de muchos congresistas, seguramente muchos de la izquierda, que querían que él postule”, dijo.

Ante este pedido, Cueto relató que le advirtió sobre los riesgos de confiar en los ofrecimientos de parlamentarios de otros grupos:

De acuerdo con el congresista, Héctor Acuña también intentó tender puentes con su hermano, César Acuña, para solicitarle el apoyo de su bancada (Aliabnza para el Progreso) en este proceso.

“Llamó a su hermano y le dijo: ‘Necesito que me apoyes’. Dijo que no. Ese es parte del problema que tienen ahí los hermanos”, detalló.

Cueto fue enfático al señalar que, independientemente de la candidatura de su colega de bancada, no otorgará su voto a ninguna opción que provenga de la izquierda.

La víspera, el Congreso aprobó, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la moción de censura contra el presidente de la República, José Jerí, a dos meses de las elecciones generales, a raíz de las investigaciones abiertas en su contra por las reuniones no registradas oficialmente con empresarios chinos.