Hilbck ha sido gobernador de Piura en el período 2015-2018 y busca regresar al cargo tras lograr la unión de tres movimientos regionales y cuatro movimientos locales.

“Esta unión tiene una visión a 12 años, no sobre una persona, sino que se trata de un proyecto. Buscamos tener un hospital de alta complejidad y carreteras de integración”, dijo Hilbck.

Además, aseguró que no tiene ninguna sentencia, pero reconoció que afronta cinco denuncias, tres nuevas y dos que arrastra hace varios años y sobre las cuales ha pedido sobreseimiento. Por una de ellas, relacionada a su participación en el Proyecto Alto Piura antes de ser gobernador, se le embargaron preventivamente 11 propiedades. La medida se mantiene hasta la fecha.

“Hace 11 años cuando era miembro de un consejo directivo (no es directorio, es decir no tiene ninguna función ejecutiva que lleve a resoluciones o decisiones presupuestales). Los acuerdos que se toman no son vinculantes, es decir no hay ninguna decisión ejecutiva. Sobre el embargo la procuradoria lo hizo de manera preventiva de mis bienes que están en los registros públicos y que cuando termine la investigación serán liberados” , alegó Hilbck.

Cuestión de simpatías

Raúl Martínez, gerente general de Luna Consultores, explicó que Hilbck lidera las preferencias por ser un rostro conocido, mientras que Luis Neyra y Santiago Paz son impulsados por las candidaturas provinciales de sus movimientos.

El sondeo de Luna Consultores arroja un 31,4% de indecisos. El promedio de indecisos en Piura, según Martinez, oscila entre 22% y 25%, por lo que se espera que en el mes y medio de campaña, se pueda dilucidar al candidato que pasaría a segunda vuelta con Hilbck.

“El elector piurano sigue siendo emotivo al votar, vota por simpatías. Por eso, no vemos una campaña de propuestas. La población está más preocupada por su economía que por la campaña” , aseguró Martínez.