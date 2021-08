Esta miércoles 4 de agosto por la mañana la organización The World’s 50 Best, especializada en reconocer lo mejor de la gastronomía mundial, anunció que el premio Best Female Chef 2021, (Mejor Mujer Cocinera del Mundo 2021) es para la peruana Pía León de los restaurantes Kjolle, Central y Mil.

“Alrededor del 2015, Pía León pone la vista en la apertura de su propio restaurante, uno que sería de ella desde la concepción hasta el completado. Ese restaurante es Kjolle, abierto en agosto del 2018 en el mismo complejo que el reubicado Central. (...) El mismo año, León fue elegida como la Mejor chef mujer de América Latina, y 15 meses después de su apertura, Kjolle obtuvo el Highest New Entry Award cuando debutó en la lista de los 50 Mejores restaurantes de América Latina 2019 en el puesto 21.

“Estábamos acostumbrados a viajar un montón. El cocinero hoy en día necesita salir, viajar, conocer, compartir. Si tengo que coger algo positivo de esto ha sido que he podido descansar. Nosotros nunca tenemos vacaciones y prácticamente trabajamos de lunes a domingo sin parar; entonces hemos aprovechado, he estado con mi hijo. En lo gastronómico, nuestra mente está enfocada en sacar adelante el proyecto, sacar adelante a Casa Túpac y ser fieles a nuestra filosofía de trabajo. El que no vayamos a viajar se verá en su momento. En ese sentido estamos tranquilos”, contó Pía León en 2020 en marco del inicio de la pandemia de Covid-19.

También en declaraciones a este diario, se pronunció tiempo atrás sobre la necesidad de que las mujeres reciban galardones gastronómicos. “Yo siempre he visto la cocina como un todo igual, entre hombres y mujeres, aquí es un tema de habilidad, dedicación, si te gusta cocina o no. Yo creo que actualmente sí es necesario (el reconocimiento a la mujer). Pero espero que de aquí a unos años ya no sea necesario. Tiempo al tiempo”.

Dato

El restaurante de Pía, Kjolle, obtiene su nombre de un árbol silvestre de los andes; que crece a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Se utiliza en infusiones.