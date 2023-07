El robo de un celular es una experiencia desagradable que puede generar una gran cantidad de estrés y angustia, especialmente para los adolescentes que suelen estar muy apegados a sus dispositivos móviles. Como padres o apoderados, es fundamental estar preparados para brindar el apoyo necesario y ayudarles a lidiar con las emociones que surgen después de un incidente de esta naturaleza.

“Lo que primero busca una persona doliente es una caricia positiva, un abrazo, una frase como ‘tranquilo, todo va a estar bien’”, detalló el médico psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau, Carlos Vera, en entrevista con Saludable Mente de Andina canal online.

El experto lamentó que, ante este tipo de situaciones, los padres de familia usualmente tienen palabras duras con sus hijos, a quienes culpan por el robo o intento de hurto. Frases, como ‘¡cálmate, ya!’, no servirán de nada y solo exacerbarán la ansiedad por el hecho traumático que acaba de vivir, advirtió el experto de EsSalud.

“Quien acaba de sufrir un robo necesita recibir caricias positivas. Ser abrazado y escuchar que todo va a estar bien, que las cosas materiales se van a recuperar. No hay nada peligroso en eso, pero los padres, lamentablemente, por crianza, atacamos a nuestros hijos cuando vienen a decirnos que les han robado, los culpamos”.

El médico psiquiatra comentó que en consulta salen frases de reproche como “eso te pasa por no tener cuidado”, “seguro que no estuviste alerta”, las cuales deben evitarse. “Debe estar prohibido por ley que los padres digamos eso. No es bueno, no es aconsejable porque los limita y les quita la confianza hacia los otros”.

¿Cómo calmar a mi hijo adolescente cuando acaban de robarle el celular?

A continuación, te presentamos algunos consejos prácticos para calmar a tu hijo adolescente y guiarlo hacia una recuperación emocional positiva tras el robo de su celular.

Escucha activa

El primer paso para calmar a un adolescente es escucharlo de manera activa y sin juzgar. Permítele expresar sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones sobre el robo del celular. Es importante validar sus emociones y asegurarle que es normal sentirse afectado/a por este tipo de situación.

Apoyo emocional

Ofrece un ambiente de apoyo y comprensión. Asegúrale que estás allí para ayudarle en todo momento. Evita minimizar el evento o restarle importancia, en lugar de ello, muestra empatía y cariño.

Ayuda a gestionar el estrés

Enseña a tu hijo adolescente técnicas de afrontamiento para manejar el estrés y la ansiedad. La respiración profunda, el ejercicio, la meditación o escribir en un diario pueden ser formas efectivas de liberar tensiones y reducir la ansiedad.

Fomenta la denuncia

Anima a tu hijo adolescente a reportar el robo a las autoridades competentes. Explícale la importancia de hacerlo para ayudar a prevenir futuros delitos y recuperar el dispositivo en caso de ser posible.

Seguridad personal y digital

Habla con tu hijo adolescente sobre la importancia de mantenerse seguro/a y consciente de su entorno. Asimismo, aprovecha la situación para recordar la relevancia de proteger la información personal en línea.

Apoyo práctico

Bríndale ayuda práctica para lidiar con el robo, como cancelar la línea telefónica y bloquear el celular a través del proveedor de servicios.

Buscar ayuda profesional si es necesario

Si notas que tu hijo adolescente está lidiando con el trauma o las emociones asociadas al robo de manera persistente y negativa, considera buscar el apoyo de un profesional de la salud mental.