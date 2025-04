El ministro de Salud, César Vásquez, junto a junto a los gerentes de Medifarma y clínica Sanna, se presentaron ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República para responder por el caso ‘suero defectuoso’ que ha dejado hasta la fecha cuatro fallecidos en todo el Perú.

Durante su alocución, el titular del Minsa sostuvo que publicarán “un decreto de urgencia que va a permitir, sin devolverle el registro sanitario a la empresa y se pueda usar los lotes que están en los hospitales y que han pasado doble control de calidad y están al 100 % de usar”. Resaltó que Medifarma abastece al 85 % del sector público y su “estrategia” es generar una incertidumbre de desabastecimiento.

Indicó que en este decreto aprovecharán y así facilitarán los trámites para nuevos registros sanitarios y de esa forma “abrir el mercado” pues estos “oligopolios hacen mucho daño al país”, puntualizó.

“Hicieron mala producción y no respetaron las leyes porque no hicieron un control de buena calidad. Nosotros protegemos a la población y volvimos a hacer control de calidad y compramos los más de 10 millones de frascos el año pasado, que son para este 2025. Por eso, no están en el sector púbico”, sostuvo.

Medifarma abastece el 85 % del sector público y enfrenta acusaciones de fallas en su producción. (Foto: Andina)

En otro momento de su intervención, dejó en claro que el año pasado denunció formalmente a Medifarma, además, los acusó de que junto a 14 laboratorios forman parte de una red criminal que concertaban precio en licitaciones en Cenares.

Minsa denuncia a Sanna

El Ministerio de Salud (Minsa) a través de su Procuraduría, presentó una denuncia penal contra el grupo médico y todos los que resulten responsables, por no haber reportado oportunamente la reacción adversa del suero fisiológico de Medifarma.

La denuncia se centra en que la Clínica SANNA no reportó dentro de las 24 horas exigidas la primera reacción adversa grave que resultó en un fallecimiento, notificándola recién un mes después. Esta demora impidió que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) activara a tiempo los protocolos de inmovilización del producto, lo que podría haber evitado casos posteriores.

Ministro Vásquez denuncia red de laboratorios que presuntamente concertaban precios en licitaciones. (Foto: Andina)

¿Qué dijo Medifarma?

A través de un comunicado, el laboratorio Medifarma admitió que un lote de suero fisiológico 0.9% (lote 2123624) presentó un “incumplimiento interno” en sus protocolos de producción y control de calidad.

“Pedimos perdón a los pacientes afectados, sus familiares, a los profesionales de la salud, establecimientos de salud y otros clientes, así como a toda nuestra comunidad por este doloroso suceso”, expresó la compañía en el pronunciamiento.