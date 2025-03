A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta sanitaria N.° 38-2025 a los establecimientos de salud públicos y privados sobre la sospecha de reacciones adversas relacionada a un lote de suero fisiológico.

La Digemid recibió notificaciones de casos sospechosos de estas reacciones relacionados con el producto suero fisiológico 9 %, solución para perfusión, correspondiente al lote 2123624 del fabricante Medifarma S. A.

Se reportaron casos sospechosos relacionados con el producto suero fisiológico 9 %. (Foto: Gob)

La medida dada por el Minsa es que se dispuso no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico.

El 22 de marzo de 2025 se realizó la búsqueda en la base de datos nacional de farmacovigilancia, identificándose 4 casos de sospecha de reacciones adversas al cloruro de sodio 9 %, procedentes de clínicas de Lima y Cusco.

Al 24 de marzo se reportaron 10 casos en las regiones de Lima (4), Cusco (4) y La Libertad (2). Del total de estos casos, 2 son graves y corresponden al Cusco.

Al respecto, se ha dispuesto la evaluación del lote observado en coordinación con el titular del registro sanitario y los establecimientos de salud involucrados, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

Se ha dispuesto la evaluación del lote 2123624 del fabricante Medifarma S. A. (Foto: Gob)

El Minsa recuerda que las sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de productos farmacéuticos se deben reportar al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (farmacovigilancia@minsa.gob.pe) o vía reporte electrónico (NotiMED) en el enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pe/sra.