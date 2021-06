En paralelo a la campaña de vacunación en general, el Ministerio de Salud (Minsa) ha ido incluyendo paulatinamente la inmunización de grupos de personas que por su condición de salud son más vulnerables frente al coronavirus. En ese sentido, a partir de este sábado 19, se comenzará con la vacunación de los pacientes con cáncer en todo el país.

El médico oncólogo Juan Carlos Samamé, de la organización Aprendiendo sobre el Cáncer, señala que esta enfermedad se encuentra entre las que más se diagnostican en el Perú, y que entre las más frecuentes, están el cáncer de mama y el de próstata.

“Mucha gente en el Perú no se hace los chequeos no porque no tenga tiempo, no porque no tenga plata, sino porque tiene miedo por lo que puede aparecer. ´Mejor no me lo hago; oye, si sale, mejor no, no quiero abrir el libro para ver qué cosa hay´, cuando debería ser al revés. Chequeate porque si hay algo, lo descubres a tiempo”, señaló a El Comercio.

Mientras más temprano se detecte la enfermedad, son mayores las probabilidades de combatirla con éxito. En el caso de cáncer de mama y de colon, es importante hacerse una revisión a partir de los 45 años de edad; y en el caso de próstata, desde los 50 años.

Este Diario entrevistó a Víctor Palacios, director de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Minsa, quien nos brindó algunos alcances sobre la campaña de vacunación.

¿Desde cuándo empieza la campaña de vacunación para los pacientes oncológicos?

Comienza este sábado 19 de junio, como ya se mencionó al inicio de esta nota. Sin embargo, Palacios precisó que este día se va a lanzar de manera oficial la campaña de vacunación para “culminarla”. “Digo culminar porque como hemos tenido el avance del plan nacional actualizado de vacunación, ya hay personas de 60, 70, 80 años con cáncer que ya han sido vacunadas. En este momento, lo que se va a iniciar es el proceso de vacunación de mayores de 18 años a más”, dijo.

El Minsa planea inmunizar a alrededor de 70 mil pacientes oncológicos y, adicionalmente, entre 6 mil y 7 mil más, que es la cifra aproximada de personas que mensualmente son diagnosticadas con cáncer en el país y que no figuraban cuando se hizo el corte de la información.

¿Todos los pacientes con cáncer se pueden vacunar?

El Minsa ha dividido a los pacientes en dos grupos. El primero lo componen aquellos que recientemente han sido diagnosticados con la enfermedad o están recibiendo tratamiento. Estas personas serán vacunadas previa indicación médica. Es decir, el médico tratante le dirá cuándo y dónde se deberá inmunizar en el momento en que asista a su consulta. En el caso de las personas que viven en provincias y llevan su tratamiento en la capital, Palacios precisa que, mediante teleconsulta, el médico le puede brindar esta información.

El segundo grupo está compuesto por los pacientes que están en la etapa de control, pues ya culminaron con su tratamiento y no ha pasado cinco años desde ese entonces. Estas personas no necesitan indicación médica, por lo que podrán ir a los vacunatorios donde se está inmunizando al público en general. Allí, en un lugar diferenciado, se les aplicará la dosis contra el coronavirus.

El vocero del Minsa precisa que la información sobre la vacunación para las personas con cáncer estará en la web Pongo el Hombro, a partir de hoy, viernes 18, para conocimiento del médico tratante, el paciente y la enfermera o enfermero encargado de aplicar la dosis. De esta manera, al paciente que ingrese al portal previa digitación del número de su DNI, le aparecerá un mensaje en el que se le indique en cuál de los dos grupos está. Si está en el segundo grupo, le señalará dónde y cuándo le corresponde inmunizarse. Y si es una persona que está en tratamiento (primer grupo), pero el nombre no aparece en el sistema, Palacios recomienda esperar o comunicarse con el establecimiento de servicio oncológico donde se está tratando, porque tiene el encargo de subir la información al sistema con el que se arma el padrón nominal de pacientes con cáncer.

¿En qué momento los pacientes que están recibiendo tratamiento se pueden vacunar?

El vocero del Minsa señala que el médico tratante le dirá al pacientes cuándo es el momento adecuado para que reciba la vacuna contra el coronavirus.

“Por ejemplo, si hoy me aplican quimioterapia, mi oncólogo me tiene que indicar: señor, usted posiblemente en tres días es el momento indicado para que se vacune, y usted se va a vacunar con esta indicación”, explica.

“O en su defecto, si voy a la consulta y el médico dice: señor, usted ¿está en el padrón oncológico’. Sí está. Le toca quimioterapia mañana, se puede vacunar hoy día, por ejemplo. Esto es posible”, agrega.

Sobre este punto, el oncólogo de Mayo Clinic Dr. Julián Molina, dijo recientemente a El Comercio: “Cuando los pacientes con cáncer tienen la alternativa de vacunarse contra el coronavirus, a todos les decimos que, por favor, lo hagan; incluso los pacientes que reciben quimioterapia, sea todas las semanas o cada tres semanas, deben vacunarse”.

¿Dónde estarán los vacunatorios para los pacientes oncológicos?

Para los pacientes del grupo dos, los vacunatorios son los mismos donde se están inmunizando todas las personas. Allí habrá un lugar diferenciado donde se les aplicará la vacuna. En cambio, para los pacientes del grupo uno, puede ser la misma clínica donde se está tratando o en un vacunatorio público. “El médico lo va a verificar en Pongo el Hombro y le va a decir: ´a usted le aconsejo que se vacune tal fecha y se puede vacunar acá´, y si la clínica o el servicio oncológico es muy pequeñito, donde no hay un vacunatorio, pues tranquilamente lo puede derivar a donde corresponda”, comentó Palacios.

¿Qué deberían de tener en cuenta los pacientes con cáncer antes de ir a un vacunatorio?

Es importante saber que solamente se vacunará a las personas cuyos nombres figuren en el padrón oncológico. Dicho de otra manera, si no está allí, es mejor no ir a los vacunatorios, porque no se le va a atender y va a hacer cola en vano. Es lo que subrayó el vocero del Minsa.

Tal como se mencionó líneas arriba, los servicios oncológicos tienen la responsabilidad de enviar, mediante un aplicativo, la información de sus pacientes al Minsa para armar el padrón nominal oncológico. Luego, esa infromación se cruza con la base de datos de Reniec, Sinadef, para verificar si la persona está viva o no, asimismo se verifica si ha recibido o no la vacuna. Así, una vez que la data está validada, se carga en la web Pongo el Hombro.

¿Hay un tipo de cuidado que se debe seguir después de recibir las dosis?

Víctor Palacios recomendó que las personas con cáncer, por más que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19, deben seguir cuidándose.

En ese sentido, destacó que se debe mantener la ´burbuja social´. “No nos olvidemos que la vacunación no evita el riesgo de contagio, la vacunación solamente disminuye el riesgo de que la persona que se contagie desarrolle una enfermedad grave o severa. El riesgo de contagio es latente, nadie lo va a quitar”, agregó.

